NBA》拒絕被「四殺」！SGA砍34分率雷霆打爆馬刺 本季首勝黑衫軍

〔體育中心／綜合報導〕西部雙雄雷霆、馬刺今天上演本季第4次交手，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下34分，幫助龍頭雷霆在主場以119比98擊敗馬刺，這次雷霆本季首次擊敗「黑衫軍」。

此戰上半場打完，雷霆以55比52領先，第三節吉爾吉斯亞歷山大獨拿15分，二當家威廉斯（Jalen Williams）也貢獻10分，幫助雷霆單節打出40比24的比分，三節完雷霆以95比76領先。

末節雷霆一度領先到全場最多的24分，後衛卡盧索（Alex Caruso）在第四節尾聲連拿7分，為雷霆奠定勝基。

吉爾吉斯亞歷山大全場23投11中，外加13罰11中，拿到全場最高的34分，外帶5籃板、5助攻、4火鍋。威廉斯貢獻20分2抄截，卡盧索替補出發拿13分，J.威廉斯（Jaylin Williams）11分10籃板、賞2次阻攻，米契爾（Ajay Mitchell）11分6籃板。雷霆團隊投籃命中率52％，優於馬刺團隊的40％，成為勝敗關鍵之一。

馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）20分7籃板最佳，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）17分7籃板，福克斯（De'Aaron Fox）14分5籃板5助攻，錢帕尼（Julian Champagnie）13分6籃板，哈波（Dylan Harper）12分。

雷霆本季前三次面對馬刺都吞敗仗，今天以21分之差大勝馬刺，收下本季對戰馬刺的首勝。

