NBA》金塊客場擊退鵜鶘 沒有約基奇近5戰收4勝

穆雷全場35分帶領金塊贏球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕約基奇（Nikola Jokic）2025年底腳部受傷，罕見需要長時間缺席，外界本預期金塊戰績會「一路向下」，不過其他球員展現韌性，今天客場踢館鵜鶘以122比116贏球後，近5場比賽收下4場勝利。

金塊今天客場踢館鵜鶘，兩隊上半場都有球員得分爆量演出，金塊剛拿下西部單週最佳球員的華森（Peyton Watson）獨拿19分，鵜鶘則是墨菲（Trey Murphy III）22分，上半場打完鵜鶘取得5分領先。

請繼續往下閱讀...

第三節前段鵜鶘一度將領先拉開到11分，不過金塊華森、穆雷（Jamal Murray）攜手追分，三節打完帶著3分落後進入第四節。

決勝節金塊繼續追分，8分5秒皮克特（Jalen Pickett）上籃超前比分，此後兩隊分數持續互咬，不過最後穆雷、華森最後2分鐘內連續關鍵進球，戈登（Aaron Gordon）終場前10秒搶下關鍵防守籃板，不給鵜鶘逆轉機會。

此戰穆雷扛起一哥責任，全場35分送出9助攻，其中24分集中在下半場，華森持續高檔表現攻下31分，另有7籃板5助攻2抄截；贏下這場比賽後，金塊在沒有約基奇的情況下，近5戰收下4勝，其中包含連勝七六人、塞爾提克兩支東部強權。

鵜鶘方面，墨菲31分全隊最高，威廉森（Zion Williamson）12分7籃板，潛力菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）則繳出10分13籃板雙十成績。

華森持續高檔貢獻31分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法