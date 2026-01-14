MLB》打倒道奇！藍鳥瘋狂補強、再傳已鎖定兩大日本巨星

藍鳥休賽季重磅引援，簽下包含岡本和真（中）、席斯、龐塞等好手。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽飲恨道奇的多倫多藍鳥在休賽季積極引援，據傳他們已經私下調查兩大可能旅美的日本好手：日本火腿的新科澤村賞得主伊藤大海，以及阪神虎的新科央聯MVP佐藤輝明。

藍鳥休賽季補強力道是全聯盟最強，不僅以7年2.1億美元（約新台幣65.6億）大約簽下自由市場投手最大咖投手席斯（Dylan Cease），再用3年3000萬美元（約新台幣9.4億）網羅新科韓職MVP暨崔東原獎得主龐塞（Cody Ponce），後續更以4年6000萬美元（約新台幣18.8億）簽下日本主砲岡本和真等好手。

近期藍鳥更傳出有意網羅自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker），開出長約跟大都會搶人，如此誇張的砸錢幅度，被《ESPN》認為比肩近年的道奇隊，而他們的假想敵無疑就是剛擊敗他們的道奇。

根據《東日本體育》引述大聯盟消息透露，藍鳥針對未來很有可能挑戰大聯盟的兩位日本球員：伊藤大海與佐藤輝明，早就已經暗中進行調查。

伊藤大海上賽季共先發27場，拿下14勝8敗，有6場完投，勝率6成36，投196.2局，送出195次三振，防禦率2.52；佐藤輝明上季139場出賽，打擊率2成77，敲出40轟、102分打點，上壘率3成45，長打率5成79。

