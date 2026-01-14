自由電子報
籃球 NBA

NBA》最多領先41分！少了兩大主將的灰狼 打爆有字母哥的公鹿

2026/01/14 13:06

灰狼明星大前鋒藍道。（路透）灰狼明星大前鋒藍道。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕少了兩大主將的灰狼，今天團隊砍進本季新高的22顆三分球，明星大前鋒藍道（Julius Randle）貢獻全場最多的29分，幫助灰狼以139比106大勝MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿。灰狼收近7戰第6勝，目前以27勝14敗居西部第4。

灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）此戰因右腳傷勢缺陣，而灰狼明星中鋒戈貝爾因本季累積惡意犯規點數達到門檻被禁賽1場；而公鹿中鋒M.透納（Myles Turner）因生病缺陣。

首節灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍進4顆三分、單節獨拿14分，灰狼首節就投進8顆三分，第一節完以38比20領先。第二節藍道獨拿16分，幫助灰狼半場打完就以76比45領先，根據《美聯社》指出，這是灰狼隊史在客場比賽最大的半場領先分差；易籃後，灰狼在第四節一度領先多達41分，最終灰狼以33分之差輕鬆收下勝利。

NBA》最多領先41分！少了兩大主將的灰狼 打爆有字母哥的公鹿「字母哥」亞德托昆波。（美聯社）

灰狼全隊6人得分上雙，藍道29分8籃板6助攻，海蘭德（Bones Hyland）替補出發拿23分，長人里德（Naz Reid）19分，麥克丹尼爾斯17分6籃板5助攻，貝林格（Joan Beringer）13分，迪文森佐（Donte Divincenzo）11分7助攻。灰狼團隊命中率高達60％為本季新高，團隊三分球42投22中（其命中率52％）。

亞德托昆波全場25分8籃板為公鹿全隊最佳，另發生7次失誤也是全隊最多。中鋒波提斯（Bobby Portis）14分，波特（Kevin Porter Jr.）13分8助攻，羅林斯（Ryan Rollins）11分7籃板，考菲（Amir Coffey）10分。公鹿以17勝23敗居東部第11名。

