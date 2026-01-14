TPBL》重磅消息！超強韓援全恩菲加入新北國王啦啦隊

全恩菲正式加入NEW TAIPEI QUEENS。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL新北國王今宣布，全恩菲加入啦啦隊 NEW TAIPEI QUEENS行列。全恩菲曾於 12 月 20、21 日擔任國王主場聖誕嘉賓，以甜美形象與充滿感染力的表現，擄獲球迷目光。她將於接下來主場賽事中登場，與球迷一同應援。

全恩菲擁有亮眼外型與親和力，舞台魅力十足，過去在聖誕主題賽事中首次踏上國王主場，展現敬業態度與滿滿熱情，不僅帶動現場氣氛，也在社群上引發球迷熱烈討論，留下深刻印象。

國王球團表示，全恩菲將於 2 月 1 日 為全恩菲舉辦個人見面會，讓球迷能近距離互動，本次活動僅限 120 名參加，票種分為 VVIP粉絲區 與 VIP應援區，售票將分三階段進行，1 月 16 日18:00–23:59開放季票球迷優先購，1月17日 12:00–17:00提供王道銀行新北國王聯名卡卡友優先購，並於當日18:00 全面開賣。商品部也將推出週邊商品，更多詳細活動內容請持續鎖定球團公告。

談到正式成為 NEW TAIPEI QUEENS 一員，全恩菲表示：「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」

