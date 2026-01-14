高球》「想成為那樣的選手！」 旅日好手吳佳晏新年目標當第一

吳佳晏（左）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽正式列為日巡正巡賽事，比賽將於3月12日至15日在桃園東方高球場開打，這場賽事是日巡正巡賽睽違48年重返台灣，總獎金也加碼至200萬美元，成為2026年JLPGA 全年度獎金規模次高的賽事，地主好手吳佳晏今出席開賽記者會時期許自己從新春首戰出發，取得佳績並持續突破，朝年度第一名的目標前進。

被譽為「最強新人」的吳佳晏，14歲就成台巡賽最年輕冠軍得主，而她也在2023年展開旅日征途，經過上季在正巡賽的磨練後表現更為穩定，有12場打進前10名，去年11月更在JLPGA大王製紙女子公開賽打下首冠，完美收尾。

台灣鴻海女子高爾夫公開賽將作為吳佳晏的本季首場賽事，比賽於東方高球場開打，雖然她近年都在國外比賽，但對場地並不陌生，「現在有時間後也會去練習，適應果嶺和T台。」她也樂見比賽規模變得更大，有更多日本好手來參戰，對國內好手也是磨練好機會，而自己作為地主必定會盡力尋求佳績，並盡好地主之誼，帶來訪的朋友觀光。

吳佳晏力求在鴻海女子高爾夫公開賽打下好的開始，本季目標不但要超越去年年度排名13名，還希望能向日巡賽年度第一靠攏，她笑說：「看到頒獎的時候，第一名拿了很多獎，自己也很想要成為那樣的選手！」

內心訂下目標後，吳佳晏也不是只有紙上談兵，她也努力加強體能，畢竟巡迴賽場次多，要有好的體能才可以維持續航力，保有每場拚佳績的本錢，另外在推桿及各方面技術也都會持續加強。

