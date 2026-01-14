自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》41歲詹姆斯「準大三元」 湖人打爆老鷹終於贏球

2026/01/14 14:04

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕昨三分球手感冰冷的湖人，今天回到主場就找到投籃準星，全隊共砍進19顆三分球，且命中率超過5成，加上東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）都繳出全能數據，紫金大軍以141：116擊落老鷹，終止3連敗。

湖人昨天與國王對決，在三分線出手36次，僅中8球，命中率才22.2%，最終也輸球收場，今天回到洛杉磯主場就是努力找回手感。

前役三分球投不進的詹姆斯，此仗20投12中包括2顆三分球，繳出31分、10助攻、9籃板的「準大三元」，東契奇命中5顆三分球，斬獲27分、5籃板和12助攻，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）也有17分、18籃板，拉雷維亞（Jake Laravia）也貢獻17分。

湖人此仗三分球出手34次，命中19球，命中率高達55.9％，確實脫胎換骨，也讓紫金大軍可以轟進本季次高的141分，他們本季單場最多分為143分。

老鷹日前將一哥楊恩（Trae Young）交易到巫師，換來麥考倫（CJ McCollum）與基斯伯特（Corey Kispert），前役才打敗勇士開紅盤，但今天卻擋不住湖人的火力，麥考倫繳出25分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）進帳26分，但新一哥強森（Jalen Johnson）手感不佳僅拿13分、6助攻和3籃板。

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中