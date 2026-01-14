NBA》41歲詹姆斯「準大三元」 湖人打爆老鷹終於贏球

詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕昨三分球手感冰冷的湖人，今天回到主場就找到投籃準星，全隊共砍進19顆三分球，且命中率超過5成，加上東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）都繳出全能數據，紫金大軍以141：116擊落老鷹，終止3連敗。

湖人昨天與國王對決，在三分線出手36次，僅中8球，命中率才22.2%，最終也輸球收場，今天回到洛杉磯主場就是努力找回手感。

前役三分球投不進的詹姆斯，此仗20投12中包括2顆三分球，繳出31分、10助攻、9籃板的「準大三元」，東契奇命中5顆三分球，斬獲27分、5籃板和12助攻，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）也有17分、18籃板，拉雷維亞（Jake Laravia）也貢獻17分。

湖人此仗三分球出手34次，命中19球，命中率高達55.9％，確實脫胎換骨，也讓紫金大軍可以轟進本季次高的141分，他們本季單場最多分為143分。

老鷹日前將一哥楊恩（Trae Young）交易到巫師，換來麥考倫（CJ McCollum）與基斯伯特（Corey Kispert），前役才打敗勇士開紅盤，但今天卻擋不住湖人的火力，麥考倫繳出25分，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）進帳26分，但新一哥強森（Jalen Johnson）手感不佳僅拿13分、6助攻和3籃板。

