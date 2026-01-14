自由電子報
NFL》擁有全聯盟最豪華進攻組卻一輪遊！衛冕軍老鷹開鍘進攻協調員

2026/01/14 15:47

帕圖洛。（資料照，路透）帕圖洛。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今年外卡賽以19：23不敵傷兵滿盈的舊金山49人，季後賽一輪遊，全場貧弱的進攻也成為本賽季的縮影，如今球迷的心聲總算被聽見。老鷹總教練西里安尼（Nick Sirianni）今天宣布，進攻組教練帕圖洛（Kevin Patullo）將卸下職務。

44歲的帕圖洛本季由傳球戰術協調員兼副總教練升任進攻組教練（或稱進攻協調員），接替轉戰紐奧良聖徒擔任主帥的摩爾（Kellen Moore）。然而儘管老鷹有著全聯盟薪資最高的進攻組，但在帕圖洛了無新意且極易猜測的呆板戰術下，場均得分、進攻效率、跑陣碼數全部從聯盟前段班跌至後段。此外，老鷹上季的頂級進攻鋒線，本季發揮也不如預期。

總教練西里安尼今天在聲明中表示，在與帕圖洛會面後做出這項艱難的決定，帕圖洛是一位優秀的教練，對球隊過去5年的成功至關重要，無論是場上表現或幕後領導，而今年球季未能達成目標，身為總教練，他也責無旁貸。根據《EPSN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，西里安尼不排除讓帕圖洛以其他職務續留教練團。

帕圖洛與西里安尼自2018至2020年就曾在印第安納波利斯小馬合作，去年超級盃期間，前老鷹、現拉斯維加斯突擊者四分衛皮克特（Kenny Pickett）也曾形容，帕圖洛是球隊的無名英雄。帕圖洛本季擔任進攻組教練也並非一無是處，在紅區進攻方面，老鷹以70%達陣率高居聯盟第一；然而老鷹卻也是全聯盟「three-and-out」（指前三檔進攻皆未能推進10碼，並以棄踢坐收）最多的球隊，且飽受吞黃旗的困擾。

老鷹當家四分衛赫茲（Jalen Hurts）本季成績明顯下滑，也成為球迷與輿論的主要箭靶之一，外卡賽關鍵時刻更將球傳往三人包夾的中路，葬送比賽黯然結束球季；不過外界或許忽略，赫茲去年率隊奪冠並獲得超級盃MVP肯定，其領袖氣質與帶隊能力仍無庸置疑，真正長期困擾他的，反而是始終未能建立穩定的進攻體系。隨著帕圖洛去職，這將是赫茲自2021年成為全職先發以來，迎來的第5位進攻組教練。

帕圖洛與赫茲。（資料照，路透）帕圖洛與赫茲。（資料照，路透）

