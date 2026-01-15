黃宥薰大戰安洗瑩力拚8強門票 今日賽事預告與轉播

黃宥薰。（資料照，羽協提供）

NBA今天有2場比賽，第1場由騎士對決七六人，第2場由金塊對決獨行俠。

印度羽球公開賽，22歲台灣女將黃宥薰16強將要碰上南韓球后安洗瑩，力拚8強門票；另外，男單林俊易與戚又仁、男雙黃睿璿/何志偉、女雙宋祐媗/許雅晴，以及混雙詹又蓁/葉宏蔚等台將都有出賽。

NBA

08：00 騎士@七六人

10：30 金塊@獨行俠

轉播：緯來體育

BWF印度羽球公開賽

12：30 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

12：30 16強（上） 第2場地 愛爾達體育2台

16：30 16強（下） 第2場地 愛爾達體育2台

17：30 16強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

WTT球星挑戰賽杜哈站

16：00 第一日 （上）

22：00 第一日 （下）

轉播：愛爾達體育1台

UBL大專棒球聯賽8強賽



13：30 臺北市大VS國立體大

18：00 崑山科大VS臺東大學

轉播：MOMOTV

UBA大專籃球聯賽男子預賽

13：00 臺灣大學VS虎尾科大

15：00 輔仁大學VS中興大學

17：00 黎明學院VS義守大學

19：00 臺灣藝大VS臺灣體大

轉播：緯來精采

澳洲職棒

16：28 伯斯熱火VS阿德雷德巨人 DAZN1

