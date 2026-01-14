中職》重金挖角林岱安但未必是主戰捕手 富邦今年公平競爭

林岱安加盟富邦悍將。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下行使自由球員（FA）權利的林岱安。今天富邦球團為他舉辦加盟記者會，富邦新教頭後藤光尊也特別出席，即便球團重金挖角林岱安，後藤光尊仍強調，沒有安排誰是主力捕手，將以有成績的選手為主，「今年想讓整個球隊公平競爭，打完這一年。」

陳金鋒上季帶兵第二年，悍將年度勝率3成83敬陪末座，季後下台一鞠躬，由藤光尊接掌兵符，他曾效力日本職棒歐力士猛牛，合計15年出賽1361場，貢獻1265支安打，去年他擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練，今年上任一軍總教練，將首次公開現身亮相的場合獻給林岱安的加盟儀式。

請繼續往下閱讀...

林岱安加入後，跟世界12強的「胴上捕手」（封王瞬間衝上投手丘的捕手）戴培峰、上季富邦二號捕手豊暐，以及2大新秀江庭毅、張育豪共組「老中青捕手群」，不過談到主戰捕手的分配和初步安排，後藤直言：「ないです（沒有），主要就是使用有成績的選手，平等競爭。」

談到今年的各個位置是否都尚未固定，全隊齊頭式平等競爭，後藤光尊則表示，自己內心有初步的想法，但也知道不會有這麼順利的走向。

「逆に裏切って欲しいなと（我反而希望選手打破我所想的）。」後藤光尊直言，他有他的想法，但如果有選手冒出頭，這代表球隊在不斷的成長，有良好的競爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法