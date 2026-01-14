MLB》首次目睹大谷翔平受到震撼衝擊！光芒重砲：我問過西語老師...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平不斷用鬼神二刀流震懾世人，光芒年輕重砲卡米內洛（Junior Caminero）也深受震撼與啟發，近期在Podcast節目中，他也分享自己首度見到大谷的回憶。

卡米內洛近日登上祖國多明尼加Podcast節目《Abriendo Sports》，談到大谷時直言：「第一次看到大谷投球的時候，真的受到極大的衝擊。我真心相信，棒球界不會再出現第2個像他那樣的球員。無論是投球還是打擊，都是菁英等級，真的讓人難以置信。」

請繼續往下閱讀...

這位年僅22歲的重砲，還特別提及只有大谷才會做的獨特日常，「他在投手丘上投出3上3下後，並不會像其他選手一樣回到休息區，而是由球童把整套打擊裝備直接送到打擊預備區，大谷只喝一口飲料、擦擦汗，馬上就站上打擊區，然後轟出一發超大號全壘打。這種畫面，還能在別人身上看到嗎？」

卡米內洛還透露，自己曾向效力道奇的多明尼加同胞「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）請教過關於大谷的事，「我曾問過Teo，能不能告訴我大谷的訓練內容。我不是投手，也不可能成為和他一模一樣的球員，但我想盡量接近他。我可以從大谷身上，學到能融入自己訓練的部分。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法