MLB》爆料重返洋基從來就不是選項！大都會威佛落淚回首條紋軍時光

〔體育中心／綜合報導〕前洋基守護神威佛（Luke Weaver）休季以2年2200萬美元合約轉戰大都會，近日在Podcast節目中，他爆料重返洋基對他而言，從來就不是個選項；回首在條紋軍的歲月，威佛也潸然淚下。

曾是前紅雀2014年首輪新秀的威佛，2017年入選百大新秀排行榜，然而生涯前期發展不順遂，2023年他兩度遭DFA（指定讓渡），接連待過紅人、水手，並在9月時被洋基從讓渡名單中撿來。2024年與洋基重新簽約後，威佛度過了9年職業生涯中最出色的賽季，上季更一度取代威廉斯（Devin Williams）成為終結者。

不過威佛去年在洋基先盛後衰，儘管休季傳出洋基有意簽回他，但根據《紐約郵報》去年12月一篇報導，在威佛與大都會簽約前，洋基從未對他提出過報價。近日在《Foul Territory》節目上，威佛也證實此消息，「對，他們沒有提出正式報價之類的。」

回顧2024年球季在洋基獲得重生，威佛情緒激動，坦言當時自己的職業生涯一度充滿不確定性，「我本來答應自己在節目上不哭的，但我很清楚，那段日子裡我真的沒什麼好失去的了。我不知道自己是否還能再打球，腦海中不斷掙扎，在受傷同時想著『我真的還想繼續嗎？』」

「但我心裡又冒出那股火花，『我不是會放棄的人。』只要他們沒有叫我停，我就會一直投下去。」威佛想起那年在洋基牛棚定位不斷改變，逐漸開始承擔更關鍵、高張力的局數，令他百感交集。儘管洋基生涯的結尾並不完美，但威佛對條紋軍充滿感激。

「我會永遠心繫那個球團，這2年讓我重生，能在那種鎂光燈聚焦的舞台打球、完成一些很酷的事情，也重新找回自信與對棒球的熱愛。我真的非常喜歡、也珍惜休息室裡的每一個人，以及整支球隊。」威佛坦言，他當然希望能續留洋基，但也明白，每段故事終究會有它的終點。

對於即將在紐約另一邊翻開新篇章，威佛表示，他與洋基之間毫無芥蒂，想必對方也是如此，「我收到很多他們傳來的祝福訊息。當然，等到地鐵大戰來臨時，他們不可能幫我加油。但說到底，那是一段非常美好的時光，那裡的每一個人，都對我的人生帶來深遠的影響。」

