體育 棒球 中職

中職》為富邦診斷2大問題！ 新教頭後藤光尊想緩解選手壓力

2026/01/14 16:11

後藤光尊。（記者陳志曲攝）後藤光尊。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下行使自由球員（FA）權利的林岱安，今天富邦球團為他舉辦加盟記者會，總教練後藤光尊也首度公開亮相，即便富邦面臨尚未打過台灣大賽的重大壓力，他直言：「勝負的壓力不是在我身上，而是在場上的選手，而我希望能扮演緩和他們壓力的存在。」

富邦從2017年入主中職，今年邁向球團10週年，一般認為有輸不得的壓力，但後藤直球回應：「僕にはプレッシャーないです（對我來說沒有壓力）。」強調壓力是在選手身上，他也直言去年在二軍一整年，體悟最大的是很需要投手戰力，另外就球隊來說是得點圈打擊率比較低，希望今年可以改善這兩個問題。

去年陳金鋒帶兵第二年，悍將年度勝率3成83敬陪末座，季後下台一鞠躬，由藤光尊接掌兵符，他回想當時聽到上任教頭的消息時，自己感到很光榮，「但這也是很辛苦的位置。」

後藤光尊的細膩在林岱安加盟記者的這一天就展開存在感，記者會開始前，林岱安跟他說很緊張，他為了化解緊張感，上台自介時以「我是從日本FA來的總教練」打招呼，而今天在採訪尾聲還說，「今年的採訪請手下留情」逗笑現場媒體。

林岱安直言，後藤是他以前打電動會看到的球員，而今天原本剛來加盟記者會很緊張，但跟後藤、的山哲也（捕手教練）聊過後就不緊張，「他們很好聊。」富邦球團副領隊林威助也說：「這是他在球隊裡面的風格，有時候也會跟選手開玩笑。」

