中職》離開獅隊後如果對決「他」 林岱安：不知道會不會哭

2026/01/14 16:18

林岱安加盟富邦悍將。（記者陳志曲攝）林岱安加盟富邦悍將。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下行使自由球員（FA）權利的林岱安。今天富邦球團為他舉辦加盟記者會，而今年布雷克跟林岱安的對決勢必將成為看點，林岱安直言：「不知道我會不會哭⋯」

林岱安告別獅隊影響最大的莫過於統一獅的布雷克，兩人生涯合計搭配過99場比賽，林岱安為布雷克奪下45場勝投，僅吞24敗投，如今「布岱配」卻變成敵人，新球季將首度對戰。林岱安直言，「以餅總的個性，會不會對到獅隊時，他會叫布雷克先發對我。不知道會不會哭，難得有搭配這麼久的洋投。」

林岱安也透露，確定加盟富邦前就有先跟布雷克告知，「他也是說，『謝謝兄弟，祝福你，場上見。」

然而，布雷克是出名的「富邦殺手」，「布岱配」搭配對戰富邦18次只吞過1次敗投，狂掃10勝，而布雷克生涯對戰富邦防禦率僅2.65，如今富邦找來堪稱是最了解布雷克的林岱安，他已明言會把對戰策略跟全隊分享。

林岱安表示：「我是富邦的球員，這樣的事情是一定會做的。統一也是一樣，他們了解我，更了解我的配球。他們不會手軟，我們也不會，因為場下好朋友，場上就是敵人，要分個輸贏。」

林岱安與布雷克。（資料照，記者林正堃攝）林岱安與布雷克。（資料照，記者林正堃攝）

