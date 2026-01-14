自由電子報
NBA》不老詹皇差點締最老大三元 湖人先發聯手創史上首見紀錄

2026/01/14 17:18

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季首度背靠背出賽，今天對戰老鷹繳出31分、10助攻、9籃板的準大三元數據，幫助球隊以以141：116贏球，中止3連敗。

詹姆斯今天選擇出賽，可能與連續22年入選年度最佳陣容的史上第一紀錄有關，由於他目前已經缺席17場比賽，只要再缺席一場，就會失去本季個人獎項的獲選資格，詹姆斯本季因坐骨神經痛缺席了湖人前14場比賽，而且也未曾在背靠背的比賽中上場，今天外界普遍認為詹姆斯不會上場，但他在賽前感覺狀況不錯，所以決定披掛上陣。

「我們其實沒預期他能打，這就是41歲球員的現實，」總教練瑞迪克（JJ Redick）賽受訪表示，詹姆斯前一晚打了這麼久，但他只是說，會盡自己所能，照著平常的流程走一遍，看看自己能不能上場。詹姆斯今天差點刷新最年長大三元的紀錄，目前紀錄保持人是爵士傳奇名將「郵差」馬龍（Karl Malone），當時以40歲又127天的年紀達成。

根據《OptaSTATS》指出，湖人先發5人此役得分全部上雙，包括詹姆斯，而東契奇（Luka Doncic）斬獲27分、5籃板和12助攻，先發五虎合計攻下108分、抓下41顆籃板、傳出30次助攻，投進12顆三分球，以及投籃命中率破6成。NBA歷史上從來沒有任何一組先發五人能夠達成單場至少100分、40籃板、30助攻、10顆三分球和投籃命中率6成的紀錄。

