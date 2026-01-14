MLB》才剛被看好大爆發就遭交易！火球「天氣哥」為洋基增添新氣象

維瑟斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休季補強靜悄悄的洋基今天終於有動作，以4換1交易迎來馬林魚26歲火球左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers），也讓條紋軍來季先發輪值有新「氣象」。值得一提的是，馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）才剛點名維瑟斯有望更進化，就遭到球團交易。

去年12月冬季會議期間，馬林魚總教練麥卡洛點名維瑟斯是他心目中「2026年大爆發」的人選，「Ryan的天賦是關鍵。很可惜，過去幾年他都因為傷勢讓賽季被打斷，去年也是如此。他是位擁有頂尖球威的左投，非常有企圖心，也極具競爭意識。我真的很看好Ryan，我預測他會迎來一個很成功的賽季。」

洋基今用4位小聯盟球員向馬林魚換來維瑟斯，曾於2019年入選大聯盟官網百大新秀的他，在2020年，年僅20歲時就為教士在季後賽完成大聯盟初登板，也成為史上第2位初登板就是季後賽的投手。不過近兩年接連遭遇食指、前臂與背闊肌傷勢，合計只出賽24場，投125局送出117K，防禦率3.74。

如今洋基期望麥卡洛的預測成真，維瑟斯轉戰開季缺少王牌柯爾（Gerrit Cole）、羅東（Carlos Rodón）與施密特（Clarke Schmidt）的洋基投手群，目標在春訓脫穎而出，與佛里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、沃倫（Will Warren）與希爾（Luis Gil）扛起先發輪值。

只要保持健康，維瑟斯的速球堪稱菁英等級，也是他最令人垂涎三尺的天賦。根據《Baseball Savant》數據，維瑟斯上季的四縫線速球均速高達96.9英哩（約156公里）；另外，他還有變速球、橫掃球，以及少量伸卡球與滑球做搭配，其變速球上季揮空率達40.6%、橫掃球39.1%。

