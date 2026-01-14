中職》從兄弟到富邦 林威助有個風格沒有改變

富邦悍將執行副領隊林威助（右）幫林岱安（左）穿上球衣。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下行使自由球員（FA）權利的林岱安。今天富邦球團為他舉辦加盟記者會，球團副領隊林威助從兄弟執教時期就注意到林岱安，「有他在，投手可以放心投球，專注在投手丘上。」

林威助在中信兄弟執教時期就注意到林岱安的存在，「欣賞他的接捕能力，還有跟投手溝通協調的能力，那時就覺得他是非常不錯的人選。」林威助更說，捕手可說是場上的第2個總教練，也是非常重要的防守位置，「捕手對我來說是非常重要的，是可以幫助球隊拿下勝利的。」

林威助在中信執教時期也曾起用外籍洋砲福來喜，在「大洋投時代」選擇用攻擊貢獻沒那麼出色的洋捕是很大的冒險，但最終福來喜在本壘板後方做出巨大貢獻，最終在2022年以台灣大賽優秀球員身份，助隊奪下台灣大賽冠軍。林威助從兄弟轉戰富邦，對捕手的重視程度沒有改變。

富邦去年選進2位年輕捕手江庭毅、張育豪，林威助也期待林岱安的傳承，他們可以在很近的距離觀察，岱安在自律性也是很好，大家有目共睹，而他的配球經驗 ，或是擋球也好，對於我們投手群有一定的幫助，希望他們可以學習到他們的一些經驗。」

林威助。（記者陳志曲攝）

