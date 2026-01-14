自由電子報
中職》強調仍尊重現有規章 富邦曾多次提議修改「228條款」卻未果

2026/01/14 17:00

富邦領隊陳昭如。（記者陳志曲攝）富邦領隊陳昭如。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年休賽季，台鋼雄鷹總教練洪一中開訓時一度口誤，透露球隊簽富邦去年洋投布坎南、前樂天洋投魔神樂則在合約標註優先議約權提前的狀況下，已改名「魔神龍」並加盟味全，讓「228條款」存廢議題再掀討論。

228條款又稱「賽格威條款」，2018年季前被時任Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷提出，指受雇於中華職棒的外籍球員，於前一年球季結束至隔年02月28日之前，禁止其他球團接觸議約，對違者加以罰款；且規範跳槽外籍球員於03月10日前，不得參加新球團春訓或者舉辦的相關活動。

布坎南去年季中來台效力富邦悍將，並一路待到例行賽尾聲，富邦握有其優先議約權至2月28日。

富邦領隊陳昭如坦言，台鋼傳出接觸布坎南當日，她就致電聯盟了解狀況並表達抗議。陳昭如說，雖然規章有修正空間，但現有規章仍必須尊重與遵守，她也認同獅隊領隊蘇泰安所言，按目前規章，新球隊可先請原球隊提供同意書予聯盟，確定後再行接觸。

不過，陳昭如也坦言，她代表富邦球團參與領隊會議時，不只一次提出希望228條款修正。她透露：「最早是在提出『羅力條款』的時候，一起提出希望這項條款也能修正，看是否改為每年12月31日。印象中去年應該也提過一次，但每次都沒能取得共識。這次或許也是契機，讓大家正視條款修正的可能性。」

陳昭如認為，中職近幾年與國外聯盟接觸機會多，現有的外籍選手優先議約權到2月28日，雖原意是預防挖角，但讓同時有其他聯盟機會的外籍選手難以抉擇。她強調，提出規章修改並非為了自家球隊，而是為了整體環境，「環境進步當然需要推動，但改變之前仍要尊重現有規章。」

陳昭如舉例，今年球隊延攬多位日籍教練，就是因為多數日職體系的教練，去年底之前就會確認來季動向，富邦因而在決定人選後盡速簽約。

