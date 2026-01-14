自由電子報
體育 網球

澳網》周杰倫來不及揮拍 遭澳洲陪練員重砲發球淘汰

2026/01/14 17:47

周杰倫。（路透）周杰倫。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽推出創新活動「1分大滿貫」，應邀共襄盛舉的藝人周杰倫戴著墨鏡風光亮相，不過他因為猜拳輸了只能接發球，結果年輕對手直接轟出強勁愛司，可惜連球都沒碰到而落敗。

近年來熱衷網球運動的周杰倫，今天以「名人外卡」身分首度圓夢登上澳網大滿貫賽場， 但籤運欠佳，首輪強碰24歲澳洲地主好手約維奇（Petar Jovic），由於對方經驗豐富並且擔任許多職業名將的陪練員，發球角度犀利直接得分，讓他反應不及無法揮拍回擊，也未能開胡晉級挑戰俄國前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev），賽後周董仍展現運動家風範，為對方鼓掌比讚同時擁抱致意。

雖然周杰倫在大會籤表被標示為CHN（中國），並非像同樣參賽的職業女將葛藍喬安娜為TPE（台灣），但澳網官網拍攝周董與西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）聊天互動時，主播仍稱他是「台灣著名歌手、作曲家、演員」。

澳網「1分大滿貫」為賽史首見，每場都以1分決勝負，並透過猜拳決定發球，共有48位職業與業餘球員抽籤對決。周杰倫賽前原本宣告，若能贏得1百萬澳幣（約2158萬台幣）冠軍獎金，將全數捐出做公益。

周杰倫。（法新社）周杰倫。（法新社）

周杰倫參加澳洲網球公開賽「1分大滿貫」，首輪不敵24歲澳洲地主好手約維奇。（路透）周杰倫參加澳洲網球公開賽「1分大滿貫」，首輪不敵24歲澳洲地主好手約維奇。（路透）

