日職》與台灣強投古林睿煬競爭先發輪值！火腿一指火球大物有話要說

古林睿煬。（資料照，北海道新聞新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿2023年一指大物左投細野晴希，今天在火腿主場艾斯康球場（ES CON FIELD）進行自主訓練，受訪時也喊話，要拚進火腿來季先發輪值。

根據《中日體育》報導，細野晴希今天進行今年第2次牛棚練投，一共投15球，他表示，目前主要先適應投手丘的傾斜感，在傳接球時嘗試的各種細節，也想確認踏上投手丘後會是什麼感覺。他也和一同訓練的伊藤大海等人在牛棚內打排球，出身自排球名校東京東亞學園的他，不管是高手發球或低手接球都難不倒他。

細野晴希上季先發6場繳出3勝1敗、防禦率1.51的亮眼表現。進入職業第3年，細野晴希期望能繼續扛下先發投手的任務。然而火腿先發輪值競爭激烈，日媒指出，新庄剛志監督已點名新加盟的有原航平擔任主場開幕戰先發，輪值中已確定的人選還包含首戰先發的王牌伊藤大海，以及北山亘基和達孝太等4人，剩下2個名額將由山崎福也、加藤貴之，以及古林睿煬等近7人角逐。

對此，23歲的細野晴希毫不退縮表示：「希望能抱持更強烈的飢渴精神去拚。或許我的狀態比那4個人還要好也說不定。希望最後能被排在6人倫值中的前1、2號角色，我會以此為目標努力下去。」

