體育 網球

澳網》葛藍喬安娜爆冷1分大滿貫爭冠！惜敗地主錯失2千萬獎金

2026/01/14 19:33

葛藍喬安娜。（歐新社）葛藍喬安娜。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽推出創新活動「1分大滿貫」 ，我國女將葛藍喬安娜不但從會外賽突圍，會內賽更擊敗ATP世界男單第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）、地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）等現役勁敵，可惜決賽不敵地主男子大黑馬史密斯（Jordan Smith），錯失1百萬澳幣（約2158萬台幣）冠軍獎金。

上週WTA125等級坎培拉女網賽首度封后的葛藍喬安娜，女單世界排名來到職業生涯新高117席，雖然本週澳網會外賽首輪落敗，不過她嘗試挑戰別開生面的「1分大滿貫」，照樣從會外賽連闖4關出線，順利踏上拉沃中央球場。首輪遭遇美國老將列普琴科（Varvara Lepchenko），葛藍喬安娜猜拳獲勝取得發球權，歷經12次來回對手回擊掛網，順勢開胡晉級。

次輪強碰實力堅強的茲維列夫，對方選擇接發，葛藍喬安娜穩紮穩打，歷經20拍來回，逼得東京奧運金牌出界，爆冷挺進16強。面對人氣極旺的強敵基里奧斯，葛藍喬安娜發球後，「壞小子」正拍直接打出底線，還大秀摔爛球拍的招牌動作，自娛娛人逗樂現場球迷。

24歲的葛藍喬安娜乘勝追擊，又把握發球機會接連淘汰希臘莎卡瑞（Maria Sakkari）、克羅埃西亞維基琪（Donna Vekic）等職業女將，戲劇性挺進決賽，可惜最終她發球後反拍致命失誤，只能坐視業餘對手史密斯領走高額獎金。

