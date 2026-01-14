自由電子報
羽球

印度賽》地上有鳥屎！ 丹麥女將控訴場館環境惡劣 憂心世錦賽重演

2026/01/14 21:09

丹麥女將布里夏特。（資料照，歐新社）丹麥女將布里夏特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的印度公開賽如火如荼進行中，世界排名第20的28歲丹麥女將布里夏特（Mia Blichfeldt）首輪擊敗台灣好手邱品蒨，順利晉級16強。但她賽後受訪痛批比賽場館的衛生問題，現場不僅有鳥在飛，球場還有鳥屎，呼籲世界羽聯（BWF）必須正視這件事情，因為今年8月世錦賽也在同個場館舉行。

「我覺得場地很髒，」布里夏特賽後受訪時痛批甘地體育館（Indira Gandhi Stadium）的衛生條件很差，他表示，地板上有很多灰塵，還有鳥糞，場館裡甚至有鳥飛來飛去，場地條件還算可以，但對健康和衛生感到不滿意。布里夏特更透露，自己很害怕在這邊生病，所以她都盡量待在飯店，或是吃從歐洲帶來的包裝食品。

除了衛生環境之外，也有選手抱怨這座室內場館在冬天宛如冷藏庫，多位球員在暖身時穿上多層冬季裝備，包括外套、手套和帽子，擔心因體溫太低導致肌腱拉傷或肌肉拉傷。加拿大華裔女將李文珊說：「我覺得有點冷，裡面很難暖身。場地太大了，我已經迷路好幾次。」泰國名將依瑟儂也表達類似看法，建議主辦方安裝暖氣以保障選手安全。

對此，印度羽毛球協會（BAI）發表聲明回應，布里夏特所提到問題多半是發生在訓練場館，而非正式比賽場館，聲明更強調，主場館非常乾淨且沒有灰塵，也沒有鴿子，其他選手對設施的滿意度很高。

