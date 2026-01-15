MLB》上季效力洋基的372轟MVP重砲還有人要嗎？美媒分析最佳去處

高德施密特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1250萬美元合約加盟洋基的38歲MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt），至今仍在自由市場乏人問津。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文分析，高德施密特的老東家響尾蛇，很適合與他再續前緣。

根據羅森索報導，響尾蛇在交易來10屆金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）前，原本正在尋找一位右打一壘手或指定打擊，但現在完成這筆交易後，可能將目光轉向左打者，同時也希望保留指定打擊位置的彈性。不過響尾蛇仍需要為左打一壘手史密斯（Pavin Smith）尋找一位右打輪替人選，而高德施密特是潛在的合適人選。

高德施密特曾在2011年至18年效力響尾蛇，2021至2024年在紅雀也和艾倫納多當過隊友。儘管過去2季，高德施密特的長打率皆創下生涯新低，但他面對左投仍具備強大火力，上季在洋基面對右投時，攻擊指數僅0.619，但面對左投則高達0.981。

羅森索指出，與史密斯同為左打的捕手卡斯提洛（Adrian Del Castillo），也可能成為響尾蛇一壘的考量人選。目前自由市場上其他的一壘手，還包含右打的霍斯金斯（Rhys Hoskins）、法蘭斯（Ty France）與透納（Justin Turner）；左打的洛爾（Nathaniel Lowe）、泰倫茲（Rowdy Tellez）與魏德（LaMonte Wade Jr.），以及左右開弓的桑塔納（Carlos Santana）。

高德施密特15年大聯盟生涯出賽2074場，打擊三圍.288/.378/.504，攻擊指數0.882，累積372轟、1232分打點，生涯wRC+（加權得分創造值）為137，曾拿下2022年國聯MVP，入選7屆明星賽，斬獲5座銀棒獎與4座金手套獎。

