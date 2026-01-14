自由電子報
體育 網球

澳網》素人擊敗2連霸辛納！史密斯1分大滿貫獎金用來買房

2026/01/14 22:50

業餘素人史密斯勇奪1分大滿貫冠軍。（法新社）業餘素人史密斯勇奪1分大滿貫冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽首創的「1分大滿貫」冷門連環爆，來自雪梨的業餘素人史密斯（Jordan Smith）過關斬將，不但擊敗澳網2連霸的義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner）等職業高手，最終更穩紮穩打勇奪冠軍，笑納1百萬澳幣（約2155萬台幣）獎金。

澳網元月18日會內賽開戰前，推出別開生面的「1分大滿貫」暖身造勢，即以1分決勝負、猜拳來選擇發球，共48位職業球星與業餘玩家抽籤捉對廝殺，其中包括新世代雙雄的辛納、西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、地主「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）等人氣名將。

沒沒無聞的史密斯，以新南威爾斯州冠軍身分晉級，此行除了跌破專家眼鏡扳倒墨爾本公園新王者辛納，以及WTA世界女單排名第4的美國女將安尼西莫娃（Amanda Anisimova），最終更在決賽戲劇性攔胡，靠著堅實防守險勝自會外賽殺入的「台灣一姊」葛藍喬安娜。

「我不知道，今晚比賽之前，我只希望能夠贏下1分。其實上場時非常緊張，但我很享受在這裡比賽的感覺，這是一次很棒的難得經歷。」史密斯無懼眾職業高手強大實力，挾著沉著冷靜的大心臟，場場延續零失誤的完美演出，最終成為拉沃中央球場最大驚奇，也樂壞場邊熱情加油的自家球迷，「這是最棒的大滿貫比賽，我打算用贏得的獎金來買間房子。」

史密斯在1分大滿貫擊敗辛納奪冠。（法新社）史密斯在1分大滿貫擊敗辛納奪冠。（法新社）

