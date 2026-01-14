自由電子報
經典賽》史上最夢幻美國隊再添生力軍！水手防禦率2.61牛棚大將參戰

2026/01/14 23:20

水手30歲後援左投史派爾加入美國隊。（取自WBC官方X）水手30歲後援左投史派爾加入美國隊。（取自WBC官方X）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年集結史上最夢幻「復仇者聯盟」，如今又添生力軍，水手30歲後援左投史派爾（Gabe Speier）宣布參戰。

史派爾2019年於皇家登上大聯盟，但4年只出賽41場投40局，2022年季後被水手從讓渡名單中撿走，開啟他職業生涯第2春。受到水手重用的他，2023年出賽69場投54.2局，防禦率3.79，收下11次中繼點，成為水手倚賴的牛棚大將。

2024年球季史派爾受到肩膀傷勢僅出賽22場，上季他滿血回歸，繳出生涯最出色的成績單，出賽76場投62局，飆出82次三振，僅被敲43安失19分，防禦率2.61，FIP（獨立防禦率）2.31，ERA+145，收下24個中繼點。根據《Baseball Savant》數據，史派爾上季的預期被打擊率、追打率、三振率與保送率，全部都是聯盟頂尖水準，PR值至少都高達96，揮空率也有PR值88的水準。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）、明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）與藍鳥工具人克萊門特（Ernie Clement）。

投手方面更是豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）和米勒（Mason Miller）。

