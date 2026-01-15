棒球》中興國中逆轉擊敗日本 巨人盃再見安打奪冠

南投中興國中於巨人盃國際青少棒賽奪冠，寫下隊史重要里程碑。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽日前落幕，南投縣中興國中先在四強戰擊敗日本東北選拔隊，又在冠軍戰延長賽中再先安打，力克台中市中山國中奪冠，寫下隊史重要里程碑。

台南市巨人盃國際青少棒錦標賽，向來被視為國內青少棒具指標性的國際賽事。本屆比賽有遠道而來的日本關西選拔隊與東北選拔隊，以及全國各縣市勁旅共48支隊伍參賽。賽制採預賽3隊1組、16組循環賽，每組取前2名晉級32強，隨後進入單敗淘汰賽，對球隊的穩定度、臨場應變與抗壓能力皆是嚴峻考驗。

中興國中在四強戰面對賽前保持不敗的日本東北選拔隊，比賽中雖曾兩度落後，惟第四局兩出局後展開關鍵攻勢，連續擊出8支安打、單局攻下7分逆轉，最終以4分差勝出，搶下冠軍戰門票。

冠軍戰對手則為台中市中山國中。中興國中前兩局一度失掉6分，但第三局追平比分，之後雙方攻守拉鋸。第七局下半，中興國中在兩出局情況下再度追平比數，將比賽帶入第八局突破僵局制。延長賽上半局，中興國中以關鍵守備成功守住失分，下半局在一出局、一、三壘有人情況下擊出再見安打而封王。

中興國中校長鄭俊楠表示，巨人盃是國內青少棒實力展現的重要舞台，也是培育未來棒球人才、推動國際交流的關鍵賽事，球隊能在落後情況下展現高度抗壓性與韌性，於關鍵時刻穩定執行戰術，最終於延長賽擊出再見安打，不僅是選手努力的成果，也象徵中興國中棒球發展的重要里程碑。

教育處長王淑玲指出，此次日本隊伍來台參賽，深化台日棒球交流，縣府將持續強化縣內棒球運動發展，為國內棒球培育穩定且具潛力的新生代戰力。

南投中興國中在巨人盃國際青少棒錦標賽再見安打奪冠。（南投縣政府提供）

南投中興國中球隊展現高度抗壓性、韌性與團隊合作精神，多次落後仍逆轉勝。（南投縣政府提供）

南投中興國中棒球隊員頂住壓力，在關鍵時刻擊出安打。（南投縣政府提供）

