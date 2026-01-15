MLB》休季首筆FA簽約！紅襪以5年41億約搶到費城明星左投蘇亞雷斯

蘇亞雷斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪隊先前失去強打三壘手柏格曼（Alex Bregman），但根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅襪今天以5年1.3億美元（約新台幣41.4億元），網羅30歲明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。這是紅襪隊在這個休賽季簽下的首位自由球員。

蘇亞雷斯將與紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）、葛雷（Sonny Gray）、貝洛（Brayan Bello）、奧維多（Johan Oviedo）強大先發輪值。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》指出，蘇亞雷斯過去5個賽季的平均防禦率為3.25，雖然速球均速低於大聯盟平均，他靠6種球路來彌補。蘇亞雷斯近3個賽季的速球均速，從93.4英哩至92英哩、再到上季的91英哩，但他的防禦率卻從4.18降至3.46、再到去年的3.20，蘇亞雷斯的勝利貢獻值（WAR）也從2.4到3.4、去年的WAR為4。

蘇亞雷斯在2025年賽季用更多的變速球和卡特球來對付右打者，並使用更多的滑球來面對左打。蘇亞雷斯上季交出12勝8敗、防禦率3.20的成績，共投157.1局，賞151次三振為生涯新高，被打擊率2成56，每局被上壘率為1.22。

蘇亞雷斯在休賽季拒絕費城人1年2202.5萬美元的合格報價，投入自由市場，如今將轉戰波士頓。蘇亞雷斯在大聯盟累積53勝，平均防禦率3.38，曾在2024年入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法