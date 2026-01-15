自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》休季首筆FA簽約！紅襪以5年41億約搶到費城明星左投蘇亞雷斯

2026/01/15 08:00

蘇亞雷斯。（資料照，法新社）蘇亞雷斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪隊先前失去強打三壘手柏格曼（Alex Bregman），但根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅襪今天以5年1.3億美元（約新台幣41.4億元），網羅30歲明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。這是紅襪隊在這個休賽季簽下的首位自由球員。

蘇亞雷斯將與紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）、葛雷（Sonny Gray）、貝洛（Brayan Bello）、奧維多（Johan Oviedo）強大先發輪值。

《ESPN》指出，蘇亞雷斯過去5個賽季的平均防禦率為3.25，雖然速球均速低於大聯盟平均，他靠6種球路來彌補。蘇亞雷斯近3個賽季的速球均速，從93.4英哩至92英哩、再到上季的91英哩，但他的防禦率卻從4.18降至3.46、再到去年的3.20，蘇亞雷斯的勝利貢獻值（WAR）也從2.4到3.4、去年的WAR為4。

蘇亞雷斯在2025年賽季用更多的變速球和卡特球來對付右打者，並使用更多的滑球來面對左打。蘇亞雷斯上季交出12勝8敗、防禦率3.20的成績，共投157.1局，賞151次三振為生涯新高，被打擊率2成56，每局被上壘率為1.22。

蘇亞雷斯在休賽季拒絕費城人1年2202.5萬美元的合格報價，投入自由市場，如今將轉戰波士頓。蘇亞雷斯在大聯盟累積53勝，平均防禦率3.38，曾在2024年入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中