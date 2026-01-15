MLB》「過去幾年並不如我所願...」10屆金手套艾倫納多透露心聲

艾倫納多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕10屆三壘金手套的34歲艾倫納多（Nolan Arenado）昨天被紅雀交易至響尾蛇，讓他加入這支曾在2023年闖進世界大賽的球隊。艾倫納多今天受訪表示，仍對自己的打擊能力有很高的期望，也渴望能再參與季後賽戰場。

紅雀昨送出艾倫納多、還會給響尾蛇3100萬美元，負擔這位明星三壘手未來2年4200萬美元約的大部份薪水。響尾蛇則送出22歲右投馬丁尼茲（Jack Martinez）。

請繼續往下閱讀...

艾倫納多去年出賽107場，交出12轟、52分打點，打擊率2成37，標準化攻擊指數OPS+為87是自2013年菜鳥年以來最差。此外，艾倫納多生涯在大聯盟打滾13年，只有4年打過季後賽，生涯在季後賽共33打數僅5打，其打擊率僅1成52。

《美聯社》報導，艾倫納多表示，「我仍然想打季後賽，我知道自己的數據不太好，但這並不影響我為此所做的準備。事實上，我一直都做好準備，只是我的表現沒有達到預期。」

「我渴望再次獲得這樣的機會，我不明白為何這支球隊做不到，這就是為何我非常願意來這裡打球，我對球隊的期望仍然很高。」艾倫納多說道。

艾倫納多將在4月滿35歲，他表示離開紅雀隊是和平分手，並與紅雀棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）有良好的溝通，即使整個過程比雙方預期的還要久。布魯姆曾提到，紅雀隊正處於重建狀態。

「很明顯，他們必須跨出那一步，讓年輕選手放手去拚，弄清楚他們自己是誰、球隊的定位是什麼，而我在某種程度上阻礙這個過程，但我真的很喜歡在那裡的時光。」艾倫納多說。

艾倫納多表示，已經把自己的打擊影片給多名響尾蛇教練，「我期待能在攻守兩端幫助這支球隊贏球，我知道過去幾年沒有並不如我所願。顯然，我遇到一些傷勢和其他問題，但我認為自己正在做出一些調整...未來將會看到成效。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法