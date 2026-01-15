自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「過去幾年並不如我所願...」10屆金手套艾倫納多透露心聲

2026/01/15 08:46

艾倫納多。（資料照，美聯社）艾倫納多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕10屆三壘金手套的34歲艾倫納多（Nolan Arenado）昨天被紅雀交易至響尾蛇，讓他加入這支曾在2023年闖進世界大賽的球隊。艾倫納多今天受訪表示，仍對自己的打擊能力有很高的期望，也渴望能再參與季後賽戰場。

紅雀昨送出艾倫納多、還會給響尾蛇3100萬美元，負擔這位明星三壘手未來2年4200萬美元約的大部份薪水。響尾蛇則送出22歲右投馬丁尼茲（Jack Martinez）。

艾倫納多去年出賽107場，交出12轟、52分打點，打擊率2成37，標準化攻擊指數OPS+為87是自2013年菜鳥年以來最差。此外，艾倫納多生涯在大聯盟打滾13年，只有4年打過季後賽，生涯在季後賽共33打數僅5打，其打擊率僅1成52。

《美聯社》報導，艾倫納多表示，「我仍然想打季後賽，我知道自己的數據不太好，但這並不影響我為此所做的準備。事實上，我一直都做好準備，只是我的表現沒有達到預期。」

「我渴望再次獲得這樣的機會，我不明白為何這支球隊做不到，這就是為何我非常願意來這裡打球，我對球隊的期望仍然很高。」艾倫納多說道。

艾倫納多將在4月滿35歲，他表示離開紅雀隊是和平分手，並與紅雀棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom）有良好的溝通，即使整個過程比雙方預期的還要久。布魯姆曾提到，紅雀隊正處於重建狀態。

「很明顯，他們必須跨出那一步，讓年輕選手放手去拚，弄清楚他們自己是誰、球隊的定位是什麼，而我在某種程度上阻礙這個過程，但我真的很喜歡在那裡的時光。」艾倫納多說。

艾倫納多表示，已經把自己的打擊影片給多名響尾蛇教練，「我期待能在攻守兩端幫助這支球隊贏球，我知道過去幾年沒有並不如我所願。顯然，我遇到一些傷勢和其他問題，但我認為自己正在做出一些調整...未來將會看到成效。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中