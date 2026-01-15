冬盟》39歲老將首局炸裂寫近20年紀錄 前兄弟洋投成苦主（影音）

艾斯科巴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加冬季聯盟（LIDOM）今天上演艾斯科吉多獅子（Leones Del Escogido）對上西巴奧巨人（Gigantes del Cibao）的比賽，首名打者艾斯科巴（Alcides Escobar）敲出首局首打席全壘打，寫下近20年來的紀錄。

艾斯科巴今天擔任獅子隊的開路先鋒，球路來到2好3壞時，面對紅中球路大棒一揮扛出左外野大牆，形成首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點，並開啟攻勢灌下4分大局。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這發全壘打讓目前年齡39歲又29天的艾斯科巴，成為多明尼加冬季聯盟近20年來，敲出首局首打席全壘打中年紀最長的球員。

委內瑞拉出生的艾斯科巴，是在大聯盟有過豐富資歷的選手，累計13年球季一共效力釀酒人（3年）、皇家（8年）以及國民（2年），打擊三圍.258/.295/.345，外帶45發全壘打與478分打點，另外也跑出178次盜壘成功，曾有3個球季全勤出賽，並在2015年拿下游擊金手套，並入選該年的明星賽。

有趣的是，這發全壘打的苦主，正是前年曾來台效力中信兄弟的洋投猛登（Daniel Mengden），該年25場出賽繳出ERA+128的優異成績，但在隔年季前傳因驗出大麻檢驗呈陽性反應，導致球團不予續約。今天的比賽則狀況不佳，先發0.2局就失掉3分責失退場。

猛登。（資料照，記者林正堃攝）

