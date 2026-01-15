自由電子報
MLB》「道奇不需主動出擊！」 美媒分析緩慢的自由市場現實面

2026/01/15 09:47

MLB》「道奇不需主動出擊！」 美媒分析緩慢的自由市場現實面大谷翔平連2年幫助道奇隊奪冠。（資料照，新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇隊休賽季持續補強，先前已經網羅明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），雖然道奇仍有意明星外野塔克（Kyle Tucker），不過根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）撰文分析，道奇隊目前不需要在自由市場主動出擊。

帕桑撰文指出，距離春訓投捕手報到已經不到一個月的時間，大聯盟自由球員市場依然人才濟濟，包含休賽季自由市場最好的野手塔克，明星左投瓦德茲（Framber Valdez）等人，仍在尋找一份符合身價的合約。

帕桑提到，道奇隊在休賽季其實沒有太多動作，沒有7億美元等級的合約，也沒有一堆附帶延遲支付的超大合約，「當你已經連拿兩座世界大賽冠軍，又幾乎把所有重要選手留住，確實有資格享受一下勝利的喜悅。」

「用這個角度來看，道奇隊以3年6900萬美元從大都會挖來終結者狄亞茲，絕對是一筆成功的操作。道奇隊整個季後賽期間頻繁地讓先發投手支援牛棚，因此簽下這位聯盟最強的救援投手，無疑是他們多年來成功操作中，再添一筆戰利品。」帕桑寫道。

帕桑提到，除了狄亞茲外，還用低價簽下工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez），道奇隊目前正保持耐心，「他們不需要在那些他們相信會主動找上門的市場中積極出擊。」

帕桑分析，「他們（指道奇）想要塔克嗎？當然，誰都想要。但他們會追求他嗎？不會。除非是短期合約才有可能。對其他任何自由球員都一樣，現在道奇隊現在的狀況是，球員們相信他們贏得世界大賽冠軍戒的機會就在洛杉磯，而隨著賽季鄰近，也開始迫使球員們考慮一些原本可能不會考慮的選項。」

