MLB》大谷翔平去年場外收入1億美元為全球最多 比下詹皇、梅西

〔體育中心／綜合報導〕根據美國體育商業媒體「Sportico」報導，2025年總收入最多的運動員是葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的2.6億美元，而道奇日本巨星大谷翔平在2025年的場外收入高達1億美元，為是全球運動員中最多。

「Sportico」發布2025年的年度百大收入運動員名單中，光是NBA和美式足球NFL就佔了62席。但年度百大收入前15名選手卻來自12個不同的國家，NBA洛杉磯湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）是年度百大收入前5名中唯一的美國人。

C.羅納度連續3年居年度百大收入榜首，2025年總收入來到2.6億美元，其中2億美元為沙烏地阿拉伯職業足球聯賽球隊艾納斯（Al Nassr）的薪水，另外6000萬美元為場外收入。C.羅納度連9年收入至少1億美元，近期是連3年的年度收入超過2億美元。

棒球選手有9名球員擠進年度百大收入行列，其中有2人的收入超過1億美元，分別是大都會強打索托（Juan Soto）、以及大谷翔平。

索托在2025年的總收入為1億2920萬美元，其中95％的收入來自他的合約，索托在2024年12月與大都會簽15年7.65億美元天價合約時，還拿到7500萬美元簽約金。

大谷翔平在2023年12月與道奇簽10年7億美元大約，除了每年拿200萬美元薪水外，其他都是延遲支付。但大谷翔平在2025年賽季從代言和紀念商品賺進約1億美元，而且他連2年幫助道奇隊奪冠，獲得48.5萬美元的季後賽獎金。

大谷翔平在2025年光是代言收入來到1億美元高居年度第一，比下詹姆斯的8000萬美元、梅西的7000萬美元。過去史上只有3名運動員的場外收入達到破億美元的壯舉，分別是高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、瑞士網球傳奇費德爾（Roger Federer）、以及NBA勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）。

