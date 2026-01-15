MLB》去年待洛磯的千勝教頭重返教士 156轟前明星強打也回前東家任教

布雷克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據聖地牙哥教士的消息指出，球團將延攬曾在球隊執教的前總教練布雷克（Bud Black）以及生涯敲出156發全壘打的前明星強打邁爾斯（Wil Myers），新球季將用不同身分幫助球隊。

目前68歲的布雷克曾在2007到2015年球季擔任教士的總教練，累積戰績649勝713敗，為隊史勝場數第2高的教頭，僅次於拿下951勝的波契（Bruce Bochy），他雖未在任期內闖進過季後賽，但他在2010年榮獲國聯最佳總教練殊榮。

2017年起，布拉克轉戰洛磯擔任總教練，前兩年戰績勝場多於敗場，但後面幾年的勝率卻始終無法超過5成，2023、2024年球隊還苦吞單季百敗，去年開季前40場比賽甚至只打出7勝33敗的戰績，最終在5月遭到開除，生涯執教成績1193勝1403敗，勝率.460。

現今35歲的邁爾斯從光芒發跡，2013新人年即獲得88場出賽，敲出13發全壘打、OPS+131的表現，拿下美聯新人王頭銜，2015年轉戰教士一待就是8年，2016年球季還入選生涯唯一一次明星賽，2023年轉隊到紅人只出賽37場後，隔年底宣告卸下球員身分，生涯11年的大聯盟賽季，打出打擊三圍.252/.326/.437的表現，外帶156發全壘打與533分打點，OPS+109。

球團今天公布的消息指出，布雷克今年球季將會成為棒球事務的資深顧問，邁爾斯則是擔任「專案教練（special assignment coach）」一職，以自身的經驗協助球員成長。

