自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年待洛磯的千勝教頭重返教士 156轟前明星強打也回前東家任教

2026/01/15 10:27

布雷克。（資料照，路透）布雷克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據聖地牙哥教士的消息指出，球團將延攬曾在球隊執教的前總教練布雷克（Bud Black）以及生涯敲出156發全壘打的前明星強打邁爾斯（Wil Myers），新球季將用不同身分幫助球隊。

目前68歲的布雷克曾在2007到2015年球季擔任教士的總教練，累積戰績649勝713敗，為隊史勝場數第2高的教頭，僅次於拿下951勝的波契（Bruce Bochy），他雖未在任期內闖進過季後賽，但他在2010年榮獲國聯最佳總教練殊榮。

2017年起，布拉克轉戰洛磯擔任總教練，前兩年戰績勝場多於敗場，但後面幾年的勝率卻始終無法超過5成，2023、2024年球隊還苦吞單季百敗，去年開季前40場比賽甚至只打出7勝33敗的戰績，最終在5月遭到開除，生涯執教成績1193勝1403敗，勝率.460。

現今35歲的邁爾斯從光芒發跡，2013新人年即獲得88場出賽，敲出13發全壘打、OPS+131的表現，拿下美聯新人王頭銜，2015年轉戰教士一待就是8年，2016年球季還入選生涯唯一一次明星賽，2023年轉隊到紅人只出賽37場後，隔年底宣告卸下球員身分，生涯11年的大聯盟賽季，打出打擊三圍.252/.326/.437的表現，外帶156發全壘打與533分打點，OPS+109。

球團今天公布的消息指出，布雷克今年球季將會成為棒球事務的資深顧問，邁爾斯則是擔任「專案教練（special assignment coach）」一職，以自身的經驗協助球員成長。

邁爾斯。（資料照，今日美國）邁爾斯。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中