體育 棒球 其它

棒球》台灣隊力拚衛冕！2027年12強參賽隊伍出爐 將有全新賽制

2026/01/15 10:13

台灣隊在2024年12強賽奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊在2024年12強賽奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕國際棒壘總會（WBSC）今天宣布，2027年世界棒球12強賽的參賽隊伍共有16隊，包含世界棒球排名前12名的球隊，以4支資格賽出線的球隊。台灣隊在2024年世界棒球12強賽奪冠、目前排世界排名第二，握有預賽門票，下屆賽事將力拚衛冕。

截至2025年底的世界男子棒球排名前12名的球隊，將直接晉級2027年12強的正賽。而世界排名第13名至第18名的球隊，以及2支外卡球隊，將參加12強資格賽，以決定另外4支進入正賽的球隊。

已經確定參加下一屆12強賽的12支球隊，按世界棒球排名依序是日本、台灣、美國、南韓、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加。

國際棒壘總會也公布參加12強會內賽資格賽8隊中的7隊，分別是哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國、英國。最後一隊將是世界棒球排名第20名的加拿大，或如果第二場資格賽的主辦國不在世界棒球排名前20名內，則會由一支外卡球隊遞補。

2027年的12強賽正賽將採用全新的賽制，分為4個小組，分組取前二晉級複賽。

2026年的12強會內賽資格賽將把8隊分為兩組，中國將主辦其中一場資格賽，時間為2026年11月26日至29日。國際棒壘總會近期也將公布另一場資格賽的主辦國。

下一屆的世界棒球12強賽，將採用全新賽制。（圖片取自WBSC官網）下一屆的世界棒球12強賽，將採用全新賽制。（圖片取自WBSC官網）

