自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》讚林維恩是年輕版塞揚強投史奈爾 運動家助理總管看好今年上大聯盟

2026/01/15 10:59

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕運動家20歲台灣左投林維恩去年在旅美首年，直接從小聯盟1A直升2A舞台。根據運動家官網報導，運動家助理總經理暨球員人事部門主管歐文斯（Billy Owens）讚賞林維恩，認為他像年輕版的史奈爾（Blake Snell）。」

去年是林維恩旅美第一個賽季，開季從1A出發，林維恩在前13場比賽共50局賞69次三振，6月下旬升至高階1A，運動家也控管林維恩的用球數，讓他從先發改擔任後援投手，林維恩在高階1A出賽11場有1場先發，共30.1局賞40次三振，9月份林維恩升上2A舞台、並丟2場先發。

林維恩去年整季出賽26場有13場先發，戰績4勝5敗、防禦率3.72，共投87局賞117次三振，被打擊率2成17，每局被上壘率（WHIP）為1.06。

運動家官網報導，歐文斯相信，其他球隊很快就會注意到林維恩，「等到各大新秀評比名單出爐時，我可以想像他會成為我們球團內公認的前5大新秀。我認為到4月1日，他就會成為一名大聯盟百大潛力新秀。」

官網指出，林維恩除了四縫線速球外，還有變速球、曲球和話球，目前也正練習把指叉球當作他的第五種武器球。林維恩雖然K功驚人、最快可以到96英哩（約154公里），均速落在91至92英哩，他真正的武器是對速球的極佳控球能力，也是他成功的關鍵。林維恩能隨心所欲用速球投出好球，讓他提升其他球路的威力，尤其是變速球，球速落差很大、能製造大量揮空。

官網認為，2026年將是林維恩非常關鍵的一年，他將代表台灣隊參加3月的經典賽，接著很可能開季從小聯盟2A出發，必須證明自己的球威能應付小聯盟高階層級更成熟的打者，同時也是應更多投球局數的負荷。

歐文斯很看好林維恩，甚至把他與道奇塞揚左投史奈爾做大膽的對比，「我對他的比較模板是一個年輕版的史奈爾。我叫他『台灣版Snellzilla』，他是一名頂級的潛力新秀左投...具備力量、轉速、手感與控球，再加上有趣的個性與自信。」

儘管大多數的球探機構預測，林維恩最快可能要到2027年或2028年才能登上大聯盟，歐文斯認為，依照他目前看到的表現，認為林維恩有機會更早登上大聯盟，「我可以想像他在21歲生日前就完成大聯盟初登板，就是今年。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中