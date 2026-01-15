MiLB》讚林維恩是年輕版塞揚強投史奈爾 運動家助理總管看好今年上大聯盟

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕運動家20歲台灣左投林維恩去年在旅美首年，直接從小聯盟1A直升2A舞台。根據運動家官網報導，運動家助理總經理暨球員人事部門主管歐文斯（Billy Owens）讚賞林維恩，認為他像年輕版的史奈爾（Blake Snell）。」

去年是林維恩旅美第一個賽季，開季從1A出發，林維恩在前13場比賽共50局賞69次三振，6月下旬升至高階1A，運動家也控管林維恩的用球數，讓他從先發改擔任後援投手，林維恩在高階1A出賽11場有1場先發，共30.1局賞40次三振，9月份林維恩升上2A舞台、並丟2場先發。

林維恩去年整季出賽26場有13場先發，戰績4勝5敗、防禦率3.72，共投87局賞117次三振，被打擊率2成17，每局被上壘率（WHIP）為1.06。

運動家官網報導，歐文斯相信，其他球隊很快就會注意到林維恩，「等到各大新秀評比名單出爐時，我可以想像他會成為我們球團內公認的前5大新秀。我認為到4月1日，他就會成為一名大聯盟百大潛力新秀。」

官網指出，林維恩除了四縫線速球外，還有變速球、曲球和話球，目前也正練習把指叉球當作他的第五種武器球。林維恩雖然K功驚人、最快可以到96英哩（約154公里），均速落在91至92英哩，他真正的武器是對速球的極佳控球能力，也是他成功的關鍵。林維恩能隨心所欲用速球投出好球，讓他提升其他球路的威力，尤其是變速球，球速落差很大、能製造大量揮空。

官網認為，2026年將是林維恩非常關鍵的一年，他將代表台灣隊參加3月的經典賽，接著很可能開季從小聯盟2A出發，必須證明自己的球威能應付小聯盟高階層級更成熟的打者，同時也是應更多投球局數的負荷。

歐文斯很看好林維恩，甚至把他與道奇塞揚左投史奈爾做大膽的對比，「我對他的比較模板是一個年輕版的史奈爾。我叫他『台灣版Snellzilla』，他是一名頂級的潛力新秀左投...具備力量、轉速、手感與控球，再加上有趣的個性與自信。」

儘管大多數的球探機構預測，林維恩最快可能要到2027年或2028年才能登上大聯盟，歐文斯認為，依照他目前看到的表現，認為林維恩有機會更早登上大聯盟，「我可以想像他在21歲生日前就完成大聯盟初登板，就是今年。」

