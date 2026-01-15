自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德紀錄之夜仍輸球 七六人遭騎士大比分痛宰

2026/01/15 11:42

恩比德破生涯紀錄仍輸球。（法新社）恩比德破生涯紀錄仍輸球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰騎士，首節當家明星中鋒恩比德（Joel Embiid）投進了本場第一顆三分球，同時達成生涯13000分的里程碑，但七六人仍以107比133慘敗騎士。

首節恩比德雖然創下生涯紀錄，但也僅拿到3分，然而騎士第一節就得到33分，還抓下了15個籃板，首節七六人以18比33落後。第二節七六人進攻端回神，恩彼得單節拿下10分，幫助七六人半場打完以47比60暫時落後。

易籃後騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）大爆發，單節砍下20分，七六人完全限制不了他，比賽早早進入垃圾時間。決勝節雙方都換上板凳球員，讓騎士輕鬆收下勝利。

七六人本場三巨頭得分皆上雙，破紀錄的恩比德拿下20分、4籃板、3助攻，喬治（Paul George）17分、4籃板、4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）也拿下14分。過去近7場拿下5勝的七六人，今天吞下慘烈敗仗，仍以22勝17敗居東部第五。

騎士隊以米契爾狂砍35分最佳，還帶有9助攻、7籃板的表現，葛蘭德（Darius Garland）20分、7助攻，莫布里（Evan Mobley）17分、13籃板「雙十」成績。騎士隊以23勝19敗居東部第七。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中