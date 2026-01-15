NBA》恩比德紀錄之夜仍輸球 七六人遭騎士大比分痛宰

恩比德破生涯紀錄仍輸球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰騎士，首節當家明星中鋒恩比德（Joel Embiid）投進了本場第一顆三分球，同時達成生涯13000分的里程碑，但七六人仍以107比133慘敗騎士。

首節恩比德雖然創下生涯紀錄，但也僅拿到3分，然而騎士第一節就得到33分，還抓下了15個籃板，首節七六人以18比33落後。第二節七六人進攻端回神，恩彼得單節拿下10分，幫助七六人半場打完以47比60暫時落後。

請繼續往下閱讀...

易籃後騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）大爆發，單節砍下20分，七六人完全限制不了他，比賽早早進入垃圾時間。決勝節雙方都換上板凳球員，讓騎士輕鬆收下勝利。

七六人本場三巨頭得分皆上雙，破紀錄的恩比德拿下20分、4籃板、3助攻，喬治（Paul George）17分、4籃板、4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）也拿下14分。過去近7場拿下5勝的七六人，今天吞下慘烈敗仗，仍以22勝17敗居東部第五。

騎士隊以米契爾狂砍35分最佳，還帶有9助攻、7籃板的表現，葛蘭德（Darius Garland）20分、7助攻，莫布里（Evan Mobley）17分、13籃板「雙十」成績。騎士隊以23勝19敗居東部第七。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法