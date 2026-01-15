自由電子報
MLB》離開光芒後成棒球浪人 前大物內野布魯漢轉戰雙城

2026/01/15 11:21

布魯漢。（資料照，美聯社）布魯漢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據明尼蘇達雙城官方的消息指出，球隊從亞特蘭大勇士的讓渡名單中延攬前大物內野手布魯漢（Vidal Bruján），今年進入生涯第6個大聯盟賽季的他，也將在他第6支大聯盟球隊中試圖站穩腳步。

下個月將滿28歲的布魯漢，曾在2020到2022年名列百大新秀排行榜中，分別排在45、50與77名，2021年起獲得大聯盟的出賽機會，但前3年在光芒的成績十分不理想，99場出賽只有27的OPS+。

2024年球季來到馬林魚，雖然出賽數102場寫生涯新高，成績也有有所進步，但該年受傷勢影響打擊仍低於聯盟平均（OPS+74），去年被交易到小熊在球季一開始就受傷，7月底遭到DFA（指定讓渡）後被金鶯撿走，但打了1場之後又被放入讓渡名單，最終在勇士完成球季，去年在3支球隊合計60場出賽，打擊三圍.253/.305/.310。

守備部分，布魯漢在生涯前期以內野工具人為主，2021年起加練外野，去年在大聯盟則是3個外野以及二、三、游都有出賽紀錄，多功能的守備位置以及打擊可左右開弓的特性，有望能為球隊增添戰力。

為了騰出40人名單的空間給布魯漢，雙城選擇將可擔任內野也能蹲捕的加斯柏（Mickey Gasper）給DFA，他去年在3A有47場比賽，OPS.916十分優異，在大聯盟層級也有出賽45場，打擊三圍.158/.257/.232，外帶2轟11打點。

