體育 即時新聞

NBA》英葛蘭砍30分 暴龍斬斷墊底溜馬3連勝

2026/01/15 14:48

暴龍英格蘭。（路透）暴龍英格蘭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日暴龍對上溜馬的比賽，暴龍前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）砍下全場最高的30分，率隊115比101擊敗溜馬。

暴龍首節火力全開，第一節就以72.7%投籃命中率得到39分，反觀溜馬僅有31.6%拿到18分。第二節暴龍後衛迪克（Gradey Dick）單節拿10分，幫助暴龍半場打完以67比48暫時領先。

易籃後雙方外線三分球手感不佳，暴龍隊8投1中，溜馬10投2中。情況到決勝節有所轉機，比賽剩餘4分17秒的時候，溜馬將比分追到僅剩4分差，但是英格蘭隨後投進兩顆三分球，把溜馬逆轉的火苗熄滅。

暴龍除了英格蘭拿到全場最高的30分，巴恩斯（Scottie Barnes）砍下26分外加13助攻的成績，替補出陣的迪克也有21分、11籃板的「雙十」表現，本場取得勝利之後，暴龍以25勝17敗暫居東部第四。

溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）砍下全隊最多26分並且有10個籃板，內姆哈德（Andrew Nembhard）與板凳出發的傑克森（Quenton Jackson）都拿下14分，本場比賽失利後，也終止近期的3連勝，目前9勝32敗，排在東部墊底。

