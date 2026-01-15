日職》上季ERA破4還遭降二軍 前三振王戶鄉翔征發豪語要拿15勝

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人25歲明星右投戶鄉翔征去年經歷生涯最差的賽季之一，還被降至二軍調整。戶鄉翔正昨天在母校聖心烏蘇拉學園高校做自主訓練，他受訪表示，新賽季目標是生涯新高的15場勝投、以及單季200局的目標。

過去連2年擔任巨人軍開幕戰先發的戶鄉翔征，上季只交出8勝，防禦率4.14是自2021年的4.27以來最差，共投111局、賞87次是自2019年新人年以來最少，被打擊率2成87、每局被上壘率1.53皆是生涯最糟。讀賣巨人上季以中央聯盟第三名作收，季後賽高潮系列賽首輪出局。

請繼續往下閱讀...

日媒《Sponichi Annex》報導，戶鄉翔征表示，球隊的主力選手如果沒有投出成績，巨人軍就不可能拿到好的名次，「這份責任感我在去年深刻感受到了，所以今年我想用成績為球隊優勝作出貢獻。」

該媒指出，戶鄉翔征在去年賽季過度追求均速，曾一度導致他的投球姿勢走樣，修正的關鍵在於「遠投」。戶鄉過去也常在賽前遠投調整狀態，「這幾年遠投變成拋物線的球，品質變差了，所以現在重零開始檢視遠投。」

戶鄉翔征曾在2022年至2024年之間，連3年各拿12勝、兩度摘得中央聯盟三振王，去年則拿到8勝。戶鄉翔征發出豪語，「今年我設定拿15勝、200局的目標，從春訓開始就要有好的投入和準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法