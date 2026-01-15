自由電子報
經典賽》台灣隊今正式開訓 獲90萬元加菜金！

2026/01/15 12:07

台灣隊今天正式開訓。（記者李惠洲攝）

〔記者黃照敦／綜合報導〕WBC經典賽台灣隊今天上午在國家運動訓練中心開訓，第一階段32名球員，超過百名媒體採訪，陣仗驚人，中職聯盟會長蔡其昌代表頒發50萬元「加菜金」，運動部部長李洋和棒協常務理事高人傑都致贈20萬元，合計90萬元，陳傑憲連任隊長，他表示，將率隊調整到最好狀況，進軍經典賽，為台灣爭光。

陳傑憲代表全隊致詞表示，從昨天報到時就深刻感受到大家對國家隊的重視，今天是第一階段訓練，教練團將協助大家調整到最好狀態，屆時能為台灣爭取榮耀。今天共有包括旅美鄭宗哲、林家正、旅日林安可、古林睿煬、中職張育成、江坤宇等球員報到，10名教練團全員到齊、後勤團隊更多達30餘人，由於經典賽甚受國人期待重視，現場超過百餘名媒體記者到場採訪，相當盛大。

蔡其昌表示，他要特別感謝教練團、選手和後勤人員，也謝謝運動部、棒協全力支援。運動部部長李洋也表示今天是行政院會，但他特地請假趕到向國家隊致意，並承諾若有什麼需要運動部協助，請教練團都可提出來。

台灣隊於國訓中心第一階段集訓，預計農曆年後2月19日將移師台北大巨蛋第二階段訓練，2月底與日職軟銀、火腿等隊在大巨蛋進行交流賽，2月28日啟程前往日本宮崎移地訓練，3月5日上午11點在東京巨蛋經典賽首戰對澳洲隊。

台灣隊今天正式開訓。（記者李惠洲攝）台灣隊今天正式開訓。（記者李惠洲攝）

台灣隊今天正式開訓。（記者李惠洲攝）台灣隊今天正式開訓。（記者李惠洲攝）

中華職棒會長蔡其昌頒發加菜金。（記者李惠洲攝）中華職棒會長蔡其昌頒發加菜金。（記者李惠洲攝）

運動部長李洋頒發加菜金給台灣隊曾豪駒總教練。（記者李惠洲攝）運動部長李洋頒發加菜金給台灣隊曾豪駒總教練。（記者李惠洲攝）

