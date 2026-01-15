經典賽》期許台灣隊前進美國複賽 李洋：歷屆最高規格全力奧援

運動部長李洋。（記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 2026年世界棒球經典賽台灣代表隊今上午於國家運動訓練中心舉行開訓典禮，運動部李洋部長強調，本次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，不僅經費創下紀錄，更落實保險實支實付，要讓這支「台灣隊」無後顧之憂，全力爭取複賽門票。

運動部表示，以最高規格支援的原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費4400多萬元及情蒐計畫1600萬元，包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。並由職棒聯盟籌組超過40人，包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等的行政後勤及情蒐團隊。運動部亦全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心投入訓練及參賽。

請繼續往下閱讀...

此外，本次國訓中心也提供訓練場地及各項訓練設施，齊力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最佳的競爭實力，為台灣爭取最大榮耀。為展現政府對國球的支持，李洋部長特別南下親赴國訓中心，致贈20萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。

本屆經典賽台灣分組列於 C 組，將與日本、韓國、澳洲及捷克同組，預計於 3 月 5 日至 8 日在日本東京巨蛋進行預賽；分組前2名將晉級，前往美國邁阿密參與後續複賽階段賽事。

李洋表示，經典賽是國人高度關注的賽事，期許選手們享受比賽、發揮最佳實力，順利突破預賽、取得前進美國邁阿密的複賽門票。運動部也號召全體國人化身為「台灣隊」最堅強的應援團，跨海為臺灣英雄加油，共創榮耀時刻。

運動部長李洋頒發加菜金給台灣隊曾豪駒總教練。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法