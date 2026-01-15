NBA》公牛伍切維奇關鍵上籃 技壓狂飆43分的森薩博險勝爵士

伍切維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天在主場迎戰爵士，靠著中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）讀秒階段的關鍵上籃，幫助球隊以128：126險勝，讓本場打出精彩表現的森薩博（Brice Sensabaugh）飲恨吞敗。

雖然爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）生病缺陣，但比賽一開始森薩博火力大噴發，首節7分14秒的出賽時間就狂轟21分，成為自1996-97賽季聯盟開始對比賽進行逐球紀錄以來，替補選手在第1節攻下的最多分，幫助球隊取得領先。

請繼續往下閱讀...

次節輪到多桑姆（Ayo Dosunmu）帶領公牛反擊，單節個人拿下10分，上半場結束反倒以9分領先，但易籃後球隊迅速冷卻，第3節團隊命中率不到3成，讓爵士抓住機會將比數扳平。

進入決勝節，公牛率先找回手感，一度將分差拉開至12分，但爵士展現韌性急起直追，在比賽時間剩下29秒時，森薩博的上籃又將比數扳平。

然而伍切維奇在這個時候跳了出來，在籃底下接到瓊斯（Tre Jones）的傳球，比賽時間剩下4秒鐘時上籃投進超前分，即便喬治（Keyonte George）幫助爵士拿到最後球權，但嘗試投進三分絕殺未果，最終由公牛帶走比賽勝利。

公牛今天有7人得分上雙，其中可上場的5位替補全數達成，另外的兩人分別為砍全隊最高35分的伍切維奇，以及進帳12分的奧科羅（Isaac Okoro）。

爵士部分，今天狀態最火燙的森薩博，包括5記三分球在內22投15中、外加8罰全進狂飆43分寫下生涯新高，喬治得到25分，菲利波斯基（Kyle Filipowski）挹注19分。

森薩博。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法