自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》公牛伍切維奇關鍵上籃 技壓狂飆43分的森薩博險勝爵士

2026/01/15 13:33

伍切維奇。（路透）伍切維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天在主場迎戰爵士，靠著中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）讀秒階段的關鍵上籃，幫助球隊以128：126險勝，讓本場打出精彩表現的森薩博（Brice Sensabaugh）飲恨吞敗。

雖然爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）生病缺陣，但比賽一開始森薩博火力大噴發，首節7分14秒的出賽時間就狂轟21分，成為自1996-97賽季聯盟開始對比賽進行逐球紀錄以來，替補選手在第1節攻下的最多分，幫助球隊取得領先。

次節輪到多桑姆（Ayo Dosunmu）帶領公牛反擊，單節個人拿下10分，上半場結束反倒以9分領先，但易籃後球隊迅速冷卻，第3節團隊命中率不到3成，讓爵士抓住機會將比數扳平。

進入決勝節，公牛率先找回手感，一度將分差拉開至12分，但爵士展現韌性急起直追，在比賽時間剩下29秒時，森薩博的上籃又將比數扳平。

然而伍切維奇在這個時候跳了出來，在籃底下接到瓊斯（Tre Jones）的傳球，比賽時間剩下4秒鐘時上籃投進超前分，即便喬治（Keyonte George）幫助爵士拿到最後球權，但嘗試投進三分絕殺未果，最終由公牛帶走比賽勝利。

公牛今天有7人得分上雙，其中可上場的5位替補全數達成，另外的兩人分別為砍全隊最高35分的伍切維奇，以及進帳12分的奧科羅（Isaac Okoro）。

爵士部分，今天狀態最火燙的森薩博，包括5記三分球在內22投15中、外加8罰全進狂飆43分寫下生涯新高，喬治得到25分，菲利波斯基（Kyle Filipowski）挹注19分。

森薩博。（美聯社）森薩博。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中