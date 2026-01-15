中職》沒有拒絕平野惠一的理由 韓國傳奇球星坦言被打動了

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟在2日宣布邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，李大浩昨天接受韓媒採訪透露，中信教頭平野惠一親自到釜山找他，「我實在沒有拒絕的理由。」

李大浩去年9月底來台灣時就曾到中信兄弟，被他在日職歐力士的前隊友平野惠一商請指導中信球員。李大浩透露，去年造訪台灣時，平野惠一就已提出這個邀請，「他甚至來釜山找我，跟我說，『不用待太久也沒關係，拜託你只要撥出一點時間就好。』」

請繼續往下閱讀...

李大浩直言，感受到平野惠一的誠意，試著調整行程，幸運的是時間剛好配合得上，「一起當過球員的前輩親自開口拜託我，更重要的是，一支球隊的總教練親自前來，給足禮數，我實在沒有拒絕的理由。」

李大浩直言，這對他來也是很棒的學習，透過指導台灣選手，可以比較韓國棒球與台灣棒球的差異，也能親眼確認並學習台灣棒球近年在國際賽事表現出色的原因。

中信球團先前表示，期望李大浩助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。

中信兄弟邀請韓國傳奇球星李大浩，擔任春訓期間的客座打擊教練。（兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法