網球》澳網籤表出爐 辛納拚男單3連霸、喬帥25座大滿貫冠軍有戲嗎？

辛納。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026澳洲網球公開賽男單籤表出爐，尋求衛冕的義大利名將辛納（Jannik Sinner）的決賽假想敵將是西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），爭取415萬澳幣（約8756萬台幣）的冠軍獎金。

名列第2種子的辛納首輪將遭遇世界排名94的法國選手加斯東（Hugo Gaston），8強可能碰上美國第8種子謝爾頓（Ben Shelton），4強潛在對手為塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），若一路闖進決賽高機率會碰上老對手艾卡拉茲，挑戰在今年澳網完成3連霸，成為2021年喬帥後的第一人。

至於西班牙球王艾卡拉茲名列頭號種子，他首輪將對陣地主選手華頓（Adam Walton），8強有機會對上澳洲一哥德米納爾（Alex de Minaur），4強潛在對手為德國茲維列夫（Alexander Zverev），預料最大難關將是在決賽，對手可能是辛納或喬科維，想要拚生涯首座澳網冠軍面臨挑戰。

志在生涯第25座大滿貫冠軍的喬科維奇，前一座大滿貫冠軍就是2023年的美網，這次他並未參加熱身賽，而是直接「空降」墨爾本參戰，將以第4種子出擊，尋求史無前例的第11座澳網冠軍，首輪對陣世界排名71的西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez），最大挑戰從4強開始，要連過辛納、艾卡拉茲才能登頂。

