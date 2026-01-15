自由電子報
NBA》沒有約基奇的金塊近6戰5勝 獨行俠狀元郎和中鋒都傷退

2026/01/15 15:39

獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格。（路透）獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊主控J.穆雷（Jamal Murray）今天攻下33分，幫助金塊在客場以118比109擊敗獨行俠，金塊收下近6戰第5勝。獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）左腳扭傷退場，而剛歸隊的獨行俠中鋒加佛德（Daniel Gafford）也因右腳扭傷提前退場。

此戰第二節剩下6分01秒時，佛拉格在防守金塊小前鋒華森（Peyton Watson）時，不慎被對方踩到左腳扭傷，讓佛拉格因此退場。佛拉格此戰上場14分49秒，貢獻6分1籃板。接著第三節剩下約4分鐘時，加佛德在防守時不慎右腳扭傷，同樣提前退場。

金塊隊全場最多領先到24分，末節一開始獨行俠打出8比3攻勢，包含內姆哈德（Ryan Nembhard）的三分球，追至4分差。這時金塊小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、華森回敬三分球，接著J.穆雷連拿5分，迅速把分差擴大至16分差。J.穆雷在末節獨拿11分，幫助金塊收下3連勝。

獨行俠中鋒加佛德。（路透）獨行俠中鋒加佛德。（路透）

金塊以J.穆雷33分最佳，A.戈登（Aaron Gordon）22分，華森18分，小哈德威11分。雖然金塊MVP球星約基奇（Nikola Jokic）自去年12月底受傷缺陣，金塊目前仍以28勝13敗居西部第二。

獨行俠以馬歇爾（Naji Marshall）24分最佳，威廉斯（Brandon Williams）20分。獨行俠輸球後，近4戰吞3敗，目前以15勝26敗居西部第12名。

獨行俠總教練奇德（Jason Kidd ）賽後沒有透露佛拉格的傷情，「他踩到別人的腳了，上一場他也扭傷腳，我決定讓他下半場休息。」

奇德目前不確定佛拉格和加佛德能否打明天「背靠背」面對爵士的比賽，「這對我們來說是一段艱難的時刻，我們有很多傷兵...從訓練營第一天就飽受傷勢困擾，這已經變成常態。」

