棒球

MLB》「過去兩年沒少哭過」 鄭宗哲坦然面對兩度DFA

2026/01/15 13:32

鄭宗哲。（記者李惠洲攝）鄭宗哲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕旅美台將鄭宗哲季後先遭美職海盜DFA（指定讓渡），後來被光芒挑走又在近期遭DFA，他內心坦然，「被DFA沒有藉口，事實就是沒打好。」

去年季初鄭宗哲短暫上大聯盟，出賽3場7打席未敲安，首安尚未出爐，一整季多半待在3A發展，季後面臨轉隊和2度DFA考驗。

鄭宗哲坦言，第一次被DFA確實有點難過，畢竟海盜是旅美第一支球隊，球隊一直培養他，期間送他冬季聯盟磨練，在每個層級認識的教練和隊友，都給他很好的回憶，非常喜歡那邊的人。

「過去兩年沒少哭過。」鄭宗哲認為，自己難過的不是被DFA，而是可能要離開海盜，就因自己沒打出好成績，來到光芒再遭DFA可以理解，畢竟他是在大聯盟40人名單邊緣的選手，隨時有可能被移出名單，這可以理解，休賽季持續調整，希望能找回過去好的打擊感覺。

上一屆經典賽鄭宗哲扛台灣隊開路先鋒，今年有機會再戰經典，他說，一直都對打經典賽抱持高度意願，先後詢問光芒、海盜球團能否放行參賽，小聯盟單季100多場比賽，隊友來來去去，國家隊有一個完整團隊的感覺，不管之後要去哪裡，把國家隊當成最主要的一個任務，大家一起贏球的感覺滿特別。

