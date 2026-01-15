自由電子報
籃球》澎湖縣國小籃球聯賽開打 爭取澎湖縣代表權

2026/01/15 13:38

吉貝國小實力堅強，也是唯一離島國小參賽。（記者劉禹慶攝）吉貝國小實力堅強，也是唯一離島國小參賽。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣國小籃球聯賽，即日起在多功能綜合體育館熱血開打，吸引縣內7所國小、共140位小選手同場競技，場面熱鬧非凡。賽事將選出冠、亞軍學校，代表澎湖縣參加今年國小籃球聯賽全國決賽，為縣爭光。

澎湖縣長陳光復出席開幕典禮並擔任開球嘉賓，與議員莊光大、魏睿宏、蘇陳綉色、副議長辦公室主任洪長青、教育處長陳晶卉，以及各校校長、師長與家長們，一同為場上奮戰的小選手們加油打氣，並預祝賽事圓滿順利。

陳光復表示，澎湖的囡仔們都非常優秀，「戰風戰浪」的精神，充分展現澎湖人堅毅不拔的「三點水」特質。他也提醒，運動競賽以安全為首要，籃球不僅是體能與技巧的比拚，更是團隊默契、戰術思考與臨場應變的展現。透過比賽，孩子們能學習尊重對手、服從裁判、感謝師長，在運動中培養良好品德，這些都是未來成長與發展的重要養分。

此次賽事參賽學校包括馬公國小、中興國小、中正國小、文澳國小、中山國小、石泉國小及吉貝國小，共7所學校同場競技。其中文澳國小首度組隊參賽，實力堅強的吉貝國小，則是唯一離島國小。「2026澎湖全國國民中小學冬季籃球聯賽」也將於1月19至23日盛大登場，共計有62支隊伍、進行191場精彩賽事，誠摯邀請民眾一起到場觀賽，一同為全國選手加油，感受澎湖濃厚的運動熱情。

澎湖縣長陳光復，為澎湖縣國小籃球聯賽開球。（記者劉禹慶攝）澎湖縣長陳光復，為澎湖縣國小籃球聯賽開球。（記者劉禹慶攝）

