NBA》墨菲砍全場最高34分 決勝節攜手貝伊領軍鵜鶘擊敗籃網

〔體育中心／綜合報導〕今日對上籃網的鵜鶘，靠著砍下全場最高34分的墨菲（Trey Murphy III），攜手貝伊（Saddiq Bey）在決勝節打出攻勢，幫助球隊以116：113中止2連敗，近9場僅拿1勝的籃網目前還苦吞5連敗。

墨菲上半場手感火燙，前兩節11投7中包括3記三分與1罰攻下18分帶領鵜鶘，不過籃網也靠著德明（Egor Dëmin）與小波特（Michael Porter Jr.）的合作略勝一籌，第2節打完以1分領先。

易籃後，鵜鶘輪到「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）跳出來，第3節6次出手全部命中包括2罰奪下14分，讓雙方形成平手回到原點。進入決勝節，籃網開局前5次出手只失手1次，一度有8分的領先優勢，即便鵜鶘在墨菲的幫助下逆轉，但籃網都能數度扳平戰局。

比賽剩下1分28秒時，德明投進超前三分彈，但隨後貝伊也投進外線回應，然而攻勢還沒結束，墨菲試圖投三分雖然打鐵，不過此時貝伊搶到進攻籃板，直接切到籃下雙手灌籃攻下超前分，最後與墨菲靠著罰球擴大領先，最終拿下比賽勝利。

鵜鶘除了墨菲之外，威廉森攻下25分次之，米希（Yves Missi）挹注12分12籃板，第4節幫助球隊致勝的功臣之一貝伊也同樣有12分。

籃網部分，小波特投進全隊最高的20分，德明投進的6球中就有5顆三分、合計進帳17分，鮑威爾（Drake Powell）16分入袋，夏普（Day'Ron Sharpe）15分9籃板。

