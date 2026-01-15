經典賽》林立有意願打WBC卻忍痛退出 陳傑憲持續跟傷勢「對話」

台灣隊長陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕樂天桃猿強打林立辭退經典賽國家隊徵召，攻擊火力勢必受影響，台灣隊總教練曾豪駒表示，「跟之前國際賽一樣，意願、健康、狀況做評估，意願排第一，我也不厭其煩地問阿立，每個人都有自己的選擇，身體對選手來說非常重要，阿立有意願打經典賽，只是這幾年在國際賽累積一些傷勢需要時間調整，我尊重每一位選手的想法。」

台灣隊長陳傑憲連年征戰國際賽事，右手腕傷勢始終不曾痊癒，身體有多少有些不舒服，不過他說，「我有好好地跟傷勢對話，傷勢不可能痊癒，不過目前都在可控制的範圍之內，我就想趕快和大家一起投入訓練，我能控制的是自己的心態，很想為國家隊付出，身體我沒辦法控制，等到遇到在面對它，希望能以健康的身體進入30人正選名單完成比賽。」

今天經典賽台灣隊在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，再次續任台灣隊長，陳傑憲說，這次報到跟12強很像，大家彼此滿熱絡的，一上巴士話閘子就打開來互相聊天，聊休賽季做什麼訓練，如何面對這次集訓，這樣的氛圍有好的開始。

陳傑憲表示，結果真的不敢講，至少有好的開始，能控制的就是團隊內部怎麼去相處，在訓練上如何投入，用正面積極的心態去比賽，這是選手的課題。

