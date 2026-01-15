經典賽》郭泓志親自傳授「秘笈」 張弘稜飆速158公里

張弘稜。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕24歲的旅美右投張弘稜，近期被納入經典賽台灣隊集訓名單，總教練曾豪駒解釋，「一直以來弘稜都是我們觀察的對象，過往他在小聯盟表現，我們都有看到，去年球速進步非常多，只是沒有實際上在國際賽看過他的表現，希望在集訓就近觀察實際狀況，最後再做評估。」

張弘稜畢業於三民高中，2022年1月以50萬美元簽約金加盟美職海盜，去年他在海盜高階1A出賽25場其中24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82、每局被上壘率1.28，106.1局飆出97K，另有32次四死球，最快球速98英里（約158公里）。

張弘稜表示，上禮拜確定接到集訓通知，母隊海盜也同意，休賽季時給自己的目標是打經典賽，有提早做準備，但還是以今年賽季備戰為主。

這次參與台灣隊集訓，張弘稜說，既興奮又緊張，把平常練習的東西帶到台灣隊，繼續延續下去，然後把自己準備好，希望能為國家盡一份心力。

談到球速突飛猛進的關鍵，張弘稜透露，前年最快球速95英里，去年最快飆到98英里，每年休賽季他都嘗試不一樣的訓練方式，前年按照球隊課表訓練，去年開始與郭泓志、林振瑋一起做訓練，每天都從台中、台南通勤練習，就是為了投資自己，希望未來可以繼續突破，球速愈快愈好，以不受傷為主。

展望新球季，張弘稜指出，去年破百局，今年設定120局，一步一步來。

