MLB》大谷、山本領銜道奇夢幻先發輪值 官網看好新賽季挑戰隊史最強

〔體育中心／綜合報導〕道奇新賽季力拚三連霸王朝偉葉，預計先發投手輪值將是全聯盟最強之一。大聯盟官網今撰文看好由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人所組成的陣容，有望刷新隊史夢幻紀錄。

大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）撰文指出，1966年的道奇先發輪值創下隊史最高的fWAR值（FanGraphs WAR）為23.4，當時由傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax）、名人堂球星德萊斯岱爾（Don Drysdale）、薩頓（Don Sutton）和歐斯汀（Claude Osteen）等人組成，柯法斯一人就貢獻了9.1fWAR值，其餘3人的fWAR值至少都有4.0以上。

近期最接近這項紀錄的是，2021年的20.8 fWAR，高居隊史第四高。墨菲預測，明年的道奇先發輪值有機會挑戰隊史最高fWAR值的紀錄，因為山本由伸有望持續維持頂尖表現，大谷翔平將迎來完整的二刀流球季，而史奈爾和葛拉斯諾的健康狀況，也非常重要，只要能維持一定出賽量，對於道奇先發戰力將是巨大提升。

另外，佐佐木朗希與斯漢（Emmet Sheehan）的成長也備受關注，佐佐木去年初登大聯盟一度適應不良，並因肩傷缺陣，但復出後在牛棚表現亮眼，2026年將回歸先發輪值，被認為是聯盟天賦最高的第五號先發投手；斯漢則從Tommy John手術復出後，繳出2.82防禦率，三振率30.6%、揮空率32.9%與追打率32.8%皆名列前段班。此外，道奇輪值後援深度同樣驚人，包括史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan），以及米勒（Bobby Miller）、納克（Landon Knack）等人，隨時能補上戰力缺口。

道奇先發投手群在上季防禦率3.69、FIP3.84、預期防禦率3.80、對手打擊率0.222與三振保送率16.1%等多項數據皆名列聯盟前5，唯一的隱憂就是例行賽先發局數偏少，讓牛棚負擔過重，不過在季後賽，道奇僅動用山本由伸、大谷翔平、史奈爾與格拉斯諾4名先發，合計104局投出 2.68的防禦率、120K，讓對手的OPS只有0.550，充分展現完全體威力。

墨菲認為，在這套先發輪值帶領下，道奇將於2026年全力挑戰世界大賽3連霸，若一切順利，這支投手群不僅可能協助球隊完成霸業，也有機會成為道奇隊史最強先發輪值。

