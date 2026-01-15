自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷、山本領銜道奇夢幻先發輪值 官網看好新賽季挑戰隊史最強

2026/01/15 16:05

道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇新賽季力拚三連霸王朝偉葉，預計先發投手輪值將是全聯盟最強之一。大聯盟官網今撰文看好由大谷翔平、山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人所組成的陣容，有望刷新隊史夢幻紀錄。

大聯盟官網記者墨菲（Brian Murphy）撰文指出，1966年的道奇先發輪值創下隊史最高的fWAR值（FanGraphs WAR）為23.4，當時由傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax）、名人堂球星德萊斯岱爾（Don Drysdale）、薩頓（Don Sutton）和歐斯汀（Claude Osteen）等人組成，柯法斯一人就貢獻了9.1fWAR值，其餘3人的fWAR值至少都有4.0以上。

近期最接近這項紀錄的是，2021年的20.8 fWAR，高居隊史第四高。墨菲預測，明年的道奇先發輪值有機會挑戰隊史最高fWAR值的紀錄，因為山本由伸有望持續維持頂尖表現，大谷翔平將迎來完整的二刀流球季，而史奈爾和葛拉斯諾的健康狀況，也非常重要，只要能維持一定出賽量，對於道奇先發戰力將是巨大提升。

另外，佐佐木朗希與斯漢（Emmet Sheehan）的成長也備受關注，佐佐木去年初登大聯盟一度適應不良，並因肩傷缺陣，但復出後在牛棚表現亮眼，2026年將回歸先發輪值，被認為是聯盟天賦最高的第五號先發投手；斯漢則從Tommy John手術復出後，繳出2.82防禦率，三振率30.6%、揮空率32.9%與追打率32.8%皆名列前段班。此外，道奇輪值後援深度同樣驚人，包括史東（Gavin Stone）、萊恩（River Ryan），以及米勒（Bobby Miller）、納克（Landon Knack）等人，隨時能補上戰力缺口。

道奇先發投手群在上季防禦率3.69、FIP3.84、預期防禦率3.80、對手打擊率0.222與三振保送率16.1%等多項數據皆名列聯盟前5，唯一的隱憂就是例行賽先發局數偏少，讓牛棚負擔過重，不過在季後賽，道奇僅動用山本由伸、大谷翔平、史奈爾與格拉斯諾4名先發，合計104局投出 2.68的防禦率、120K，讓對手的OPS只有0.550，充分展現完全體威力。

墨菲認為，在這套先發輪值帶領下，道奇將於2026年全力挑戰世界大賽3連霸，若一切順利，這支投手群不僅可能協助球隊完成霸業，也有機會成為道奇隊史最強先發輪值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中